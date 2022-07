Z obozu rywala

Zagłębie przed meczem z Legią. Duże zmiany w zespole

Sobota, 23 lipca 2022 r. 07:03 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 20 legioniści zmierzą się z Zagłębiem Lubin w ramach 2. kolejki. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką naszego najbliższego rywala.



KURSY NA LEGIA - ZAGŁĘBIE

FORTUNA: 1 1.84 X 3.7 2 4.6



Zeszły sezon lubinian był słaby. Zagłębie było jednym z największych negatywnych rozczarowań sezony 2021/22. Pod koniec roku 2021 lubinianie mieli nawet serię ośmiu meczów bez zwycięstwa z rzędu. Następnie ograli "Białą Gwiazdę", po czym ponieśli porażkę w czterech następnych spotkaniach. Beznadziejna gra spowodowała, że pracę w grudniu stracił trener Dariusz Żuraw, a w jego miejsce przyszedł Piotr Stokowiec. Ostatecznie jego zespół zajął bezpieczną 13. lokatę. Jest to najgorsze miejsce dla klubu z województwa dolnośląskiego od kiedy wrócili do Ekstraklasy w sezonie 2014/15. Zagłębie zmagania w nowym sezonie rozpoczęło od bezbramkowego remisu. "Miedzowi" punktami podzielili się ze Śląskiem Wrocław w derbach Dolnego Śląska.







Zagłębie nie próżnowało podczas letniego okienka transferowego. Do klubu wróciło dwóch zawodników stoper Jarosław Jach i skrzydłowy Damjan Bohar. Zimą 2018 roku 28-latek wyjechał do Anglii. Jach chciał walczyć o skład w Crystal Palace, jednak nie zdołał zadebiutować w Premier League. Zagrał zaledwie w Pucharze Ligi z Bournemouth. W międzyczasie był na wypożyczeniach w lidze tureckiej, mołdawskiej, holenderskiej, a nawet reprezentował barwy Rakowa Częstochowa. Na stałe do składu przebił się zaledwie w Sheriffie Tyraspol i w zespole częstochowian. Bohar za to z Zagłębiem pożegnał się latem 2020 roku. Słoweniec wzmocnił szeregi chorwackiej NK Osijeki. Tam w pierwszym swoim sezonie był podstawowym zawodnikiem, jednak w sezonie 2021/22 grał o wiele mniej. Ciekawym ruchem jest również sprowadzenie z pierwszoligowej Wisły Kraków serbskiego pomocnika Marko Poletanovicia. Piłkarz w swojej karierze reprezentował barwy również innych polskich klubów: Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa. Podczas rundy wiosennej był podstawowym ogniwem "Białej Gwiazdy". Trzeba przyznać, że indywidualnie Serb prezentował się nieźle. Lechię na Zagłębie zamienił 23-letni Tomasz Makowski, który z drużyną z Gdańska związany był od 2015 roku. W swojej karierze był również na wypożyczeniu w Górniku Łęczna, jednak to właśnie w zespole z Pomorza rozegrał ponad sto meczów.



Zespół z Lubina wzmocniło również dwóch gruzińskich zawodników: 26-letni Guram Giorbelidze i dwa lata młodszy Tornike Gaprindashvili. Pierwszy z nich to lewy obrońca, który od lata 2020 roku reprezentował austriacki Wolfsberger AC. W między czasie Gruzin przebywał na wypożyczeniu w niemieckim drugoligowym Dynamie Dresden. W żadnym z tych zespołów Giorbelidze nie odgrywał kluczowej roli. Zawodnik może się jednak pochwalić jedenastoma meczami w reprezentacji. Drugi z nich nigdy nie grał poza swoją ojczyzną. Skrzydłowy przez ostatnie 3,5 roku związany był Dinamem Batumi. Tam w sumie rozegrał 89 meczów, w których strzelił 15 goli i zanotował dziesięć asyst. W 2020/21 roku sięgnął po krajowe mistrzostwo. Zagłębie nabyło również po dwóch piłkarzy z zaplecza Ekstraklasy. Mowa o lewym pomocniku Arkadiuszu Wozniaku i napastniku Szymonie Kobusińskim. Pierwszy z nich ma 32 lata i jest wychowankiem lubinian. Z Zagłębia odszedł latem 2018 roku, a przez ten czas reprezentował barwy GKS Katowice. Drugi z nich ostatnio związany był z Puszczą Niepołomice.



Z Zagłębia odeszło również kilku ważnych piłkarzy. Największą stratą jest odejście 24-letniego Patryka Szysza. W jego kontekście często mówiło się o Legii, jednak ostatecznie zasilił turecki Basaksehir. W sezonie 2021/22 Szysz rozegrał 31 meczów, w których strzelił jedenaście goli i zanotował pięć asyst. Z wieloma zagranicznymi klubami łączony był 22-letni Łukasz Poręba, który pomimo młodego wieku w barwach lubinian rozegrał 88 meczów. Teraz zawodnik reprezentuje francuskie Lens. 30-letni pomocnik Aleksandar Scekić odszedł do klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Dibba Fujairah, a obrońca Sasa Balic do Korony Kielce. Wypożyczenie w Zagłębiu dobiegło końca dla Czecha Erika Daniela, który wrócił do słowackiego Slovanu Bratysława, a następnie został sprzedany do Spartaka Trnawa. W sezonie 2021/22 Daniel rozegrał aż 34 mecze w barwach "Miedzowych". Dodatkowo Zagłębie Legii oddało 26-letniego bramkarza Dominika Hładuna, który w rundzie wiosennej ostatniego sezonu stracił miejsce w bramce na rzecz młodszego Kacpra Bieszczada, ale w dużej mierze mogło wynikać to z faktu kończącego się kontraktu zawodnika, który nie był zainteresowany podpisaniem nowego.







Postacie zespołu



Ważnym ogniwem z pewnością jest wracający do Lubina Damjan Bohar. Jest to skrzydłowy gwarantujący liczby, który zna naszą ligę i klub. 30-latek podczas swojej ostatniej przygody z Zagłębiem w 80 meczach zdobył 28 bramek i zaliczył 14 asyst. Innym kluczowym zawodnikiem jest 31-letni Filip Starzyński, który pomimo swojego wieku wielokrotnie pokazywał, jak bardzo jest wartościowym piłkarzem. Warto wspomnieć również o 19-letnim bramkarzu Kacprze Bieszczadzie, który w zeszłym sezonie wygryzł ze składu Hładuna. Bieszczad swoje spore umiejętności bramkarskie pokazał już w 1. kolejce. Dodatkowo młody golkiper wystartował z fajną akcją. Za każde czyste konto 19-latek wpłaca na cel charytatywny tysiąc złotych. Do akcji przyłączył się golkiper Legii Kacper Tobiasz.







Legia z Zagłębiem rywalizowała 73 razy. Legioniści górą w tych starciach byli 38 razy (52%), a przegrywali 14-krotnie (19%). Remis padał 21 razy (ok. 29%). Bilans bramkowy to 112 - 63 na korzyść warszawiaków. Legii ostatnio dobrze grało się z "Miedziowymi". "Wojskowi" zwyciężali z Zagłębiem w ostatnich czterech spotkaniach, a średnio na mecz strzelali ok. 3,25 gola. Ostatni raz przy Łazienkowskiej zespół ze stolicy przegrał z Zagłębiem w lipcu 2018 roku. Wtedy klub z województwa dolnośląskiego zwyciężył 3-1.