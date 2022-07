Konferencja przedmeczowa

Stokowiec: Mecz z Legią to okno wystawowe

Piątek, 22 lipca 2022 r. 12:06 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Bez bojaźni podchodzimy do tego co nas czeka. Myślę, że to świetna sprawa jechać teraz na Legię, móc się pokazać. Taki mecz to okno wystawowe. Jeśli chcesz się pokazać to właśnie w takim spotkaniu i mamy tego pełną świadomość. Nie zamierzamy czegoś chować, tylko chcemy pokazać pełnie swoich możliwości, oczywiście mając swój plan taktyczny. Mentalnie jesteśmy dobrze przygotowani, pracowaliśmy nad tym dużo w okresie przygotowawczym. Zawodnicy są coraz głośniejsi, komunikacja staje się coraz lepsza. Są także głodni gry i czekamy z niecierpliwością na ten mecz - mówi przed sobotnim meczem trener Zagłębia Lubin, Piotr Stokowiec.



- W meczu ze Śląskiem, szczególnie w pierwszej połowie, zabrakło nam, płynności gry. W drugiej połowie stwarzaliśmy więcej sytuacji i gra wyglądała zdecydowanie lepiej. Pierwszy mecz to zawsze taka trochę niewiadoma, jednak jest już za nami, wyciągnęliśmy wnioski, jest kilka pozytywów i wiemy też jakie rzeczy są do poprawy.







- Mamy fajnych młodych zawodników, połączonych z doświadczeniem. Wzmocniło nas jeszcze dwóch Gruzinów – Guri i Torni, takimi krótkimi ksywkami ich nazywamy. Widać że są to zawodnicy, którzy znają język boiska i szybko wkomponują się w drużynę. Jestem zadowolony z pierwszego wrażenia, jakie robią na treningach.



- Sytuacja kadrowa wygląda bardzo dobrze. Oprócz kontuzjowanego Buricia, wszyscy są do dyspozycji. Co do Torniego i Guriego podejmiemy decyzję i zobaczymy czy zdecydujemy się zabrać ich do Warszawy czy jeszcze nie. Ja nie narzekam, myślę że są zawodnicy, którzy chcą się pokazać. Po to pracujemy żeby ukazywać mieszankę młodości z doświadczeniem. Skupiamy się na tym co chcemy grać i dokładamy do tego nazwiska. Nie systemy grają, tylko ludzie. Trzeba się zaprezentować dobrze nie tylko indywidualnie, ale też jako drużyna.



- Podchodzimy do meczu z optymizmem, ale też z szacunkiem dla rywala, bo nie ma co ukrywać, Legia to jest marka. Mecz z Celtikiem pokazał że tam są dalej mocne nazwiska, mocny skład. Nie możemy mówić o słabości Legii Warszawa. Jest należyty szacunek, ale bez przesady. Jedziemy pokazać Zagłębie, swój własny pomysł, trochę głodu, odwagi i polotu. Z takim nastawieniem wybieramy się do Warszawy.





W ramach 2. kolejki, 23 lipca (sobota) o godzinie 20:00 Legia Warszawa zmierzy się u siebie z Zagłębiem Lubin.