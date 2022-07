Dziś otwarcie Legia SportsBaru

Jak już zapowiadaliśmy, przed meczem z Zagłębiem Lubin otwarty został Legia SportsBar przy Łazienkowskiej 3. Restauracją zarządzać będzie klub, bez korzystania z firm zewnętrznych. SportsBar czynny będzie tylko w dni meczowe (na 4 godziny przed rozpoczęciem spotkania) oraz przy okazji wybranych wydarzeń. Wewnątrz znajdują się 3 punkty oferujące bufet z daniami zimnymi i ciepłymi, napoje i drinki alkoholowe oraz piwo Królewskie lane. Klub zdecydował się na obsługę na zasadzie self service bez obsługi kelnerskiej. Wnętrze przeszło remont, całkowicie zmienił się wystrój oraz oferta gastronomiczna.

Filipek - 22 minuty temu, *.orange.pl I zajebiście wreszcie można przyjść wypić pogadać ze znajomymi i na telewizorni mecz obejrzeć Dzięki Prezes odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Opis nie brzmi ani zachęcająco, ani prestiżowo odpowiedz

Maaciekw - 1 godzinę temu, *.orange.pl tylko w dni meczowe? czyli od piątku do poniedziałku i od wtorku do czwartku? odpowiedz

