Początek pracy nad odzyskaniem zaufania

Sobota, 23 lipca 2022 r. 08:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

O godzinie 20 Legia Warszawa rozegra pierwsze spotkanie sezonu 2022/23 na własnym stadionie. Jej przeciwnikiem będzie Zagłębie Lubin, które "rzutem na taśmę" utrzymało się w Ekstraklasie. Wojskowi od początku muszą mocno pracować na odzyskanie nadszarpniętego w ubiegłych rozgrywkach zaufania kibiców.



Chyba wszyscy kibice wierzą, że nowy sezon w wykonaniu stołecznego zespołu będzie zdecydowanie lepszy od poprzedniego, jednak legioniści nie rozpoczęli rozgrywek szczególnie dobrze. Piłkarze Kosty Runjaicia tylko zremisowali na wyjeździe z beniaminkiem, Koroną Kielce, od 62. minuty grając w osłabieniu, po tym jak Mateusz Wieteska zobaczył drugą żółtą kartkę. Patrząc na przebieg tego spotkania, a także towarzyskiego meczu z Celtikiem FC, można powiedzieć jedno - Legia ma spory problem z kreowaniem akcji ofensywnych. Zdecydowanie nie pomaga w tym brak zmiennika na pozycji napastnika. Blaz Kramer z powodu urazu nie mógł pojechać do Kielc. Zabraknie go również w spotkaniu z Zagłębiem. Pozostaje jedynie Maciej Rosołek, który dopiero musi udowodnić, że zasługuje na miejsce w składzie. Na ławce rezerwowych w zasadzie nie ma nikogo, kto mógłby go zastąpić, wnosząc dużą jakość do gry.



To nie jedyne zmartwienie szkoleniowca stołecznego zespołu. Do gry nadal nie jest gotowy Mattias Johansson, w meczu z Koroną poważnego urazu doznał Maik Nawrocki, który musiał przejść operację, a Bartosz Kapustka i Makana Baku nie mogą jeszcze wystąpić w pełnym wymiarze czasowym. Kilka dni nie trenował także Ernest Muci, jednak on powinien w sobotę być do dyspozycji sztabu szkoleniowego.







- Przed klubem stoi olbrzymie wyzwanie, również przede mną. Chodzi o to, by Legia grała tam, gdzie jest jej miejsce. Musimy całą drużyną skupić się na tym, nie oglądać się na prawo i lewo. Przeciwnicy, z którymi będziemy grali, będą grali powyżej swoich umiejętności. W każdej kolejce sezonu możemy spodziewać się podobnej postawy jak Korony w Kielcach. Rywale będą bronili się całą drużyną, będą grali brzydko, ustawiali autobus, spowalniali tempo gry, byli agresywni, a z drugiej strony kontratakami będą starali się strzelić nam gola - mówi przed meczem z Zagłębiem Kosta Runjaić. Trudno się z tym nie zgodzić. Wprawdzie w minionym, bardzo słabym w wykonaniu Legii sezonie, "Wojskowi" dwukrotnie pokonali zespół z Lubina (4-0 i 3-1), jednak nie można oczekiwać, że teraz będzie łatwo wywalczyć komplet punktów. Warto też dodać, że obydwa spotkania z Zagłębiem odbyły się w dość krótkim odstępie czasowym i już po przyjściu Aleksandara Vukovicia. Jesienny mecz 3. kolejki został bowiem przełożony na grudzień, a rewanż w Lubinie został rozegrany już na początku lutego.



- Podchodzimy do meczu z optymizmem, ale też z szacunkiem dla rywala, bo nie ma co ukrywać, Legia to jest marka. Mecz z Celtikiem pokazał, że tam są dalej mocne nazwiska, mocny skład. Nie możemy mówić o słabości Legii Warszawa. Jest należyty szacunek, ale bez przesady. Jedziemy pokazać Zagłębie, swój własny pomysł, trochę głodu, odwagi i polotu. Z takim nastawieniem wybieramy się do Warszawy - mówi trener Zagłębia, Piotr Stokowiec, który rozpoczął pracę z drużyną zimą. W drużynie z Dolnego Śląska nastąpiło latem sporo zmian. Zdecydowanie największym osłabieniem jest odejście Patryka Szysza do Turcji. W sezonie 2021/22 rozegrał on 31 meczów, w których strzelił jedenaście goli i zanotował pięć asyst. Z zespołem pożegnał się również Łukasz Poręba, a także Erik Daniel, Sasa Balić czy Dominik Hładun, który trafił do Legii. Więcej o rywalu przeczytacie tutaj.



W pierwszym meczu rundy jesiennej Zagłębie zremisowało bezbramkowo na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie nie należało do najciekawszych, a obydwa zespoły nie stworzyły zbyt wielu sytuacji podbramkowych. Zagłębie zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli.



Spotkanie Legii z Zagłębiem z rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00. Transmisję tego meczu będzie można zobaczyć w Canal+ Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład Legii: Tobiasz - Jędrzejczyk, Rose, Wieteska, Ribeiro - Slisz - Wszołek, Josue, Kapustka, Pich - Rosołek





