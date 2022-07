Ostatni mecz Wieteski. Legia szuka następcy

Mecz z Zagłębiem Lubin będzie ostatnim w barwach Legii dla Mateusza Wieteski . W niedzielę kapitan drużyny poleci do Francji, a w poniedziałek po podaniach medycznych podpisze 4-letni kontrakt z Clermont Foot. Legia zarobi na transferze ok. 1,3 mln euro - informuje Sebastian Staszewski z interia.pl. Na Łazienkowskiej trwają pilne poszukiwania następcy. Klub kontaktował się z Sebastianem Walukiewiczem . TVP Sport informuje, że w grę wchodzi wypożyczenie go z Cagliari Calcio. Stołeczny klub prowadzi także rozmowy z Wartą Poznań w sprawie pozyskania Roberta Ivanova , ale na razie nie ma porozumienia.

Komentarze (24)

+ dodaj komentarz

dodaj

FC_ŻYRARDÓW - 6 minut temu, *.orange.pl Miał ciśnienie na odejście i był to ostatni moment żeby zarobić jakieś pieniądze. W ubiegłym roku już był bliski odejścia a przynajmniej poważnych rozmów z Herthą. Ja życzę powodzenia, myślę że jego transfer wyjdzie wszystkim na dobre. Na pewno trzeba sprowadzić stopera i cały czas aktualna jest kwestia napastnika z prawdziwego zdarzenia. odpowiedz

axlrose - 12 minut temu, *.tpnet.pl Ja jednak cały czas myślałem, że to są dziennikarskie jaja. No kurde znowu nowy kapitan, reprezentant Polski, w miarę ograny obrońca. Nie, myślałem to nie możliwe. A jednak. Teraz kurffa dobiło mnie to na muto. Co wy gnojki robicie z moim kochanym Klubem, sprzedajecie filar obrony po całym okresie przygotowawczym??? Po co ćwiczył schematy, sraty, po co trener budował jakąś koncepcje obrony, jak rozpirzacie to w parę dni??? W kudlaja już od dawna nie wierzyłem, ale Zielu, mój idolu, jak możesz firmować to goowno??? odpowiedz

Filipek - 21 minut temu, *.orange.pl Powodzenia sąsiedzie z Mokotowa odpowiedz

Szkoda - 1 godzinę temu, *.aster.pl Jeszcze będziecie za nim tęsknić parówy odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Autor najładniejszego samobója w historii Legii w meczu z babąjagą odpowiedz

Kermit - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ja tam lubiłem te jego brameczki główką z rzutów rożnych. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ci co szydzą z Wieteski jeszcze to odszczekają, tak jak piszą nieliczni jakby był nieomylny odchodził by gdzie indziej, bardzo solidny i jego brak będzie bardzo widoczny odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 1 godzinę temu, *.com.pl @(L): specjalnie przeczytałem wszystkie komentarze, nikt tu z Wieteski nie szydzi, jeden koleś tylko napisał "co za ulga",ogarnij się odpowiedz

SŁAWEK(L) - 28 minut temu, *.play-internet.pl @Wolska dla Wolaków : Chodziło mu ogólnie o komentarze, jest i była przesada. Nie mogło się tyle trenerów różnić. Mateusz jeszcze ma szanse się rozwinąć, dobrze, że idzie do klubu słabszego we francji, będzie się mógł wykazać szczególnie że lepiej wygląda w tak zwanej niskiej defensywie. Tylko ta cena nie do przyjęcia, znowu sprzedaż za pół ceny. odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 2 godziny temu, *.com.pl Wieteś to fenomen ,niby dobry obrońca ale w każdym meczu zrobi takiego babola że nie raz Legia przez to przegrała, to ja juz wole gorszego obrońcę ale który nie robi baboli które ważą na wyniku meczu odpowiedz

gruby - 2 godziny temu, *.orange.pl Wczoraj oglądałem mecz Warty..., a wieczorem Wisły Kraków... Przyglądałem się dwójce zawodników - Ivanov - Colley... Jeżeli ktoś miałby zastąpić Wieteskę, to tylko Colley, szybki, zwrotny i waleczny... Ivanov nie nadaje się na Legię!!! Co do napastników, to wstyd żebyśmy tyle czasu czekali i nic!!! Rosołek fajny chłopak, jednak on sam nie gwarantuje nam kilkunastu bramek w sezonie...nawet nie ma zmiennika!!! odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl nie wystawiać go, bo jeszcze się rozmyślą! odpowiedz

Piotr - 2 godziny temu, *.centertel.pl Podrzucić na Okęcie? odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tak obiektywnie to dla Mateusza ogromna szansa. U nas już od dawna się nie rozwijał. Jeżeli we Francji ogarnie się z tymi spadkami koncentracji to da radę. Jeśli się nie ogarnie to za dwa lata będzie pewnie w Wiśle Płock. odpowiedz

SKL - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dla mnie Wieteska jest szalenie niedocenianym przez kibiców piłkarzem obecnej Legii. Wietes "wybrania" w każdym meczu kilka bardzo ciężkich sytuacji, choć czasem sprokuruje jedno zagrożenie w meczu. Zawsze wychodzi to na plus. Dodatkowo jest przydatny w rozegraniu piłki od tyłu, niewielu jest takich zawodników w ekstraklasie, bierze udział w stałych fragmentach. Nie przypadkiem jest pierwszym wyborem środkowego obrońcy u każdego trenera Legii. Ale w komentarzach kibiców zawsze hejt w jego stronę. odpowiedz

Dezerter - 2 godziny temu, *.orange.pl @SKL: Gdyby tak było, jak piszesz, Wieteska szykowałby walizki i bilet na lot do Monachium lub Barcelony. Jest pierwszym wyborem? Tak i nie kolego. Pierwszym na pewno, ale i ostatnim, bo ŻADNEGO wyboru nie było. Słowo "wybór" oznacza konkurencję na tej pozycji. Z kim konkurował Wieteska? odpowiedz

Dezerter - 2 godziny temu, *.orange.pl Pierwszy, ogromny sukces nowego Dyrektora Legii. Jeżeli jeszcze przyjdzie Walukiewicz, to będzie kolejny dobry ruch. odpowiedz

Antyczesio - 2 godziny temu, *.plus.pl A kiedy mecz towarzyski z Clermont ? Wieteska party hehe odpowiedz

Fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Uwierzę jak zobaczę odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl Czyli teraz Josue kapitanem? odpowiedz

Pab(L)o Loża - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @:): znaczy następny do odstrzału? Pójdzie za 750 k jurków odpowiedz

Kwas70 - 3 godziny temu, *.oktv.se Co za ulga . odpowiedz

Kolega po szału - 3 godziny temu, *.plus.pl @Kwas70: żeby tylko nic nie odpi.erdo.lił na pozegnanie odpowiedz

Wieczny fan Zielińskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Heh oby się tylko nie połamał. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.