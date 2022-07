Wieteska: Być może zdarzy się lot do Francji

Sobota, 23 lipca 2022 r. 22:13 Mikołaj Ciura, źródło: Canal+ Sport

- Nie tak planowaliśmy zagrać w drugiej połowie. Były lekkie męczarnie. Najważniejsze, że zagraliśmy na zero z tyłu i mamy trzy punkty - powiedział po meczu na antenie Canal+ Mateusz Wieteska.



Kapitan zapytany o to, czy to był jego ostatni mecz w Legii, odpowiedział:

- Na ten moment, dopóki mam kontrakt z Legią, to jestem jej zawodnikiem. A co będzie jutro, zobaczymy. Być może zdarzy się lot do Francji.