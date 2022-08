50. ligowy mecz Mladenovicia w Legii

Filip Mladenović znalazł się w wyjściowym składzie na spotkanie 4. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Piastem Gliwice. Będzie to jubileuszowy, 50. ligowy mecz w stołecznym zespole dla serbskiego obrońcy. Łącznie rozegrał 73 spotkania, w których zdobył 9 bramek. W obecnym sezonie zagrał raz - w wygranym 2-0 meczu z Zagłębiem Lubin. Statystyki w Legii Warszawa Ekstraklasa - 49 meczów, 7 goli Puchar Polski - 6, 1 Superpuchar Polski - 1, 0 Europejskie puchary - 17, 1 Suma - 73 mecze, 9 goli

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.