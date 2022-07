Tobiasz: Za bardzo się cofnęliśmy

Niedziela, 24 lipca 2022 r. 08:39 Bartosz Kuciński, źródło: Legionisci.com/Canal+ Sport

- Myślę, że tak naprawdę od początku drugiej połowy za bardzo się cofnęliśmy, graliśmy defensywnie, nie graliśmy swojego futbolu, tego, którego chcemy pokazywać. Zagłębie pokazało kły, ale dobrze wyglądaliśmy w defensywie i udało się wybronić wszystkie sytuacje, więc jestem zadowolony - powiedział po meczu Kacper Tobiasz.



- Jeśli gramy z tymi samymi zawodnikami pierwszy, drugi, trzeci mecz, to pojawia się pewność siebie i zgranie, ale u nas w drużynie tak naprawdę wszystkie zmiany są jeden do jednego. Każdy ma niesamowite umiejętności i wiem, że kto by na tej obronie nie był, poradziłby sobie dobrze. Moja interwencja z drugiej połowy? Powiedzmy, że była podpatrzona od Artura Boruca.







- Potrafię się wyłączyć i nie patrzeć. Jestem profesjonalistą i gram na boisku, a nie na trybunach. Jednak gdzieś tam w głębi duszy, w głębi serca przyśpiewki, które kibice śpiewają, cały czas podnoszą mnie na duchu i jestem z tego zadowolony, że mamy tak wspaniałą widownię.



- Zapytałem Kacpra Bieszczada, czy pamięta o moim wpisie na Twitterze dotyczącego akcji charytatywnej, że wpłacę pieniądze za niego, jeśli zachowam dziś czyste konto. Z Kacprem się bardzo lubimy i życzę mu jak najwięcej czystych kont, bo jest to zacna inicjatywa. Jeśli chodzi o cel, to wybiorę go później na spokojnie.