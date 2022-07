W meczu 2. kolejki Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin w zespole Legii Warszawa zadebiutował Makana Baku . Skrzydłowy pojawił się na boisku w 60. minucie, zmieniając Roberta Picha. To po jego podaniu Ernest Muci wywalczył rzut karny, który na bramkę zamienił Paweł Wszołek. Podczas pobytu na placu gry wykonał 6 podań, z których 5 było celnych i raz dośrodkował futbolówkę w pole karne.

ZenekL3 - 34 minuty temu, *.chello.pl Baku jest niegotowy do sezonu, nie wiem jak wyglądały jego przygotowania ale wygląda, że ich nie było. Brakuje motoryki i siły. W przerwie rozgrzewał się z piłką w trójce z Ribeiro i którymś młodym (chyba Strzałkiem), zgadnijcie komu najbardziej piłka przeszkadzała, młody pokazał jakąś sztuczkę Baku chciał też coś pokazać próbował podbić ale się nie udawało i zrezygnował. Wierzę, że za miesiąc, półtora zobaczymy lepszą wersję Baku i nie grozi nam nowy Chukwu. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tez zauwazylem ze mu nie podawano. Po akcji z czukwu troche mi to śmierdzi. odpowiedz

antyk - 1 godzinę temu, *.com.pl nikt mu nie podawał ,miał raz piłke to stracił ,trudno cokolwiek o nim powiedzieć ,jak dla mnie Tobiasz mocne 5 ,Mladen i Wszołek po naciągane 4 ,reszta 3 ,Rose i Josue 2 i Rosół 1 odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Dawno nie widziałem tak nieogarnietego typa. Gorszy był tylko Valencia. Daj Boże żeby się wziął do roboty i zaczął grać A nie tylko być w Legii. odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bardzo dobry debiut. Wszedł na krótko wtedy gdy cała drużyna się cofnęła i przestała grać. On jeden wygrywał pojedynki biegowe. Pociągnął świetnie 2 razy i dograł na kontrze dobre piłki do przodu. Póki co nawet tym krótkim występem na głowę biję Picha. odpowiedz

Raf - 37 minut temu, *.centertel.pl @geds: widziałem na żywo i potwierdzam. Na początku się posliznął ale później same dobre podania zwłaszcza do Muciego przed karnym dla nas. No i ta rozeta po minięciu drugiego zawodnika palce lizać.

Makana graj tak dalej A będziesz wielbiony jak Chinyama Takesure. odpowiedz

