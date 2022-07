Josue: To jest droga, którą chcemy kroczyć do końca sezonu

Niedziela, 24 lipca 2022 r. 00:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Zagłębie było blisko, ale ostatecznie skończyło się wynikiem 2-0 dla nas. Najważniejsze, że mamy trzy punkty, ale wciąż jeszcze jest dużo do poprawy. Jesteśmy w dobrym punkcie wyjściowym. Zagraliśmy już trzy mecze na naszym stadionie i nie przegraliśmy ani jednego. Chcemy to kontynuować, to jest droga, którą chcemy kroczyć do końca sezonu - powiedział po meczu z Zagłębiem Lubin Josue.



- Założenia są takie, by drużyna grała dobrą, atrakcyjną piłkę i wygrywała. To jest najważniejsze dla trenera, dla nas, kibiców i klubu. Pracujemy nad tym, wiemy że to ciężka droga. Mamy dużo do poprawy. Oczywiście, łatwiej się pracuje, gdy wygrywamy, a trudniej kiedy przegrywamy.



- Chcemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. Jeśli nie mielibyśmy takiego podejścia, nie byłoby nas w Legii. Wszyscy zawodnicy, sztab i osoby pracujące w klubie myślą tak samo. To jest najważniejsze, byśmy byli razem, zjednoczeni. Pozwala to też rozwijać się piłkarzom, wspólnie pracować i walczyć, żeby skończyć sezon na 1. miejscu.



- Rzut karny wykonywał Paweł Wszołek, ponieważ mnie nie było już na boisku. Ja jestem pierwszym wyznaczonym do strzelania rzutów karnych. Czasem inni zawodnicy mają poczucie, że strzelą. Ja mam je zawsze, ale też nie mam problemu, by oddać piłkę komuś innemu. Zawsze pracujemy razem, żeby się rozwijać. Dzisiaj dwa gole strzelił Wszołek, następnym razem może być to Muci, a jeszcze następnym jakiś inny zawodnik. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy i tą drogą chcemy iść dalej.