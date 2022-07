Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 23 lipca 2022 r. 21:24 Redacja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi w rozegranym w sobotę sparingu pokonali 4-2 (1-2) III-ligową Pilicę Białobrzegi. Oba zespoły korzystały bardzo obszernie z kadry meczowej, ale po przerwie okazało się, że Legia ma na ławce rezerwowych więcej atutów. Legia U17 wygrała we Wrocławiu 3-2 z rówieśnikami ze Śląska, natomiast w pojedynku drużyn o rok młodszych padł remis 1-1. Drużyny U14 i U15 (w wymieszanych składach) rozegrały "na rozruch" sparing wewnętrzny, który zakońćzył się remisem 2-2.



Sparing: Legia U19 ('04-6) 4-2 (1-2) Pilica Białobrzegi (III liga)

Gole:

0-1 9 min. Konrad Rudnicki

1-1 25 min. Maksymilian Stangret b.a

1-2 33 min. Bartosz Zawadzki (rzut karny)

2-2 47 min. Dawid Niedźwiedzki

3-2 68 min. Jakub Kowalski (as. Oskar Lachowicz)

4-2 78 min. Bartosz Płocki (as. Bartosz Krasuski)



Strzały (celne) I połowa: Legia 6 (3) - Pilica 14 (6)

Strzały (celne) II połowa: Legia 10 (8) - Pilica 7 (4)



Legia: Jan Sobczuk (46' Franciszek Chojak) - Franciszek Saganowski [06](46' Patryk Bek), Seastian Kieraś (59' Bartosz Płocki), Rafał Boczoń [06] Ż, Maciej Bochniak (59' Bartosz Dziemidowicz Ż) - Wiktor Puciłowski (59' Jakub Kowalski [06]), Fryderyk Misztal [06] (59' Bartosz Mikołajczyk), Oskar Lachowicz (69' Kacper Bogusiewicz [06]), Szymon Grączewski (46' Oskar Melich [06]), Dawid Niedźwiedzki (69' Bartosz Krasuski)( - Maksymilian Stangret (59' Tomasz Rojkowski [06])



Sparing: Śląsk Wrocław '06 2-3 (1-2) Legia U17

Gole dla Legii:

0-1 1 min. Mateusz Konopka (as. Maciej Saletra)

1-2 38 min. Igor Busz (as. gracz testowany)

2-3 70 min. gracz testowany (as. Aleksander Iwańczyk)



Legia: Wojciech Banasik, Hubert Nowak, Michał Malinowski, Karol Kosiorek, Antoni Wasiak-Libiszowski [07], Szymon Chojecki [07], Kacper Potulski [07], Igor Skrobała, Aleksander Iwańczyk [07], Roman Zhuk, Maciej Saletra, Antoni Majchrowski, Stanisław Gieroba, Mateusz Konopka, Mateusz Sitek, Cyprian Pchełka, Igor Busz [07], gracze testowani

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Śląsk Wrocław '07 1-1 (0-0) Legia U16

1-0 52 min.

1-1 66 min. Dawid Nos (as. Dawid Foks)



Legia: Konrad Kassyanowicz, Michał Bobier - Mikołaj Kotarba, Dawid Foks, Franciszek Polok, Jakub Błażejczyk, Radosław Czerwiec, Maks Michałowski, Mateusz Lauryn [08], Jan Leszczyński, Kuba Solecki, Pascal Mozie [08], Aleks Płoszka, Adrian Gilant, Alex Cetnar, Jakub Zbróg, Dawid Nos, Maks Pawłowski

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Legia U15 i U14: "Biali" kontra "Zieloni" (sparing wewnętrzny)

Gole:

0-1 22 min. Mikołaj Jasiński

0-2 28 min. Maksymilian Sterniczuk

1-2 35 min. Kacper Borowiec (as. Daniel Wyrozumski)

2-2 37 min. Daniel Wyrozumski (as. Juliusz Rafalski)



Strzały (celne) 2-4 kwarta: Biali 9 (5) - Zieloni 15 (11)



Biali: Jan Bienduga, Jan Pietrzak [09] - Jakub Oremczuk, Marceli Żek, Igor Mirowski, Bartosz Lesiuk, Juliusz Rafalski, Antoni Sobolewski, Kacper Morawiec, Kacper Borowiec, Jakub Juszczak [09], Daniel Wyrozumski, Piotr Kaniewski [09], Wojciech Paczosa [09], Ksawery Kopeć [09], Aleksander Marciniak [09] (+ng [09] Szymon Piasta, Fabian Mazur, Wojciech Chachuła; w meczu nie uczestniczyli także ci członkowie kadry Mazowsza rocznika 2009, którzy na niedawnym turnieju finałowym rozegrali największą ilość minut a także Szymon Piasta i Norbert Merchel - zawodnicy powołani na zgrupowanie Letniej Akademii Młodych Orłów 2022)



Zieloni: Marcel Grzejda, Denys Stoliarenko [09] - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Patryk Mackiewicz, Jan Musiałek, Piotr Bzducha, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Mateusz Strzelecki, Jan Rodak [09], Maksymilian Sterniczuk, Franciszek Szydło [09], Bartosz Korżyński [09] (+ng [08]: Jakub Sito, Tomasz Babiloński)



U15: Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut

U14: Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Sparing: KS Blizne (LO) 2-4 UWKS Legia 03/4 (A klasa)

Gole: Mirosław Tymczyszyn 2, Karol Gozdalik, gol samobójczy