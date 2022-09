Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Herosi. 20 historii o polskich olimpijczykach

Piątek, 23 września 2022 r. 10:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed ostatnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio wydana została książka "Herosi. 20 historii o polskich sportowcach", której autorem jest Adam Szczepański. Pozycja zdecydowanie skierowana jest do najmłodszych, tak też ilustrowana, a i sam język i wyjaśnianie niektórych szczegółów dotyczących danej dyscypliny wskazuje najlepiej, że nie jest ona kierowana do bardziej "zaawansowanych" sportowo czytelników.



Tytułowych dwadzieścia opowieści poświęconych jest Halinie Konopackiej, Januszowi Kusocińskiemu, Elżbiecie Krzesińskiej, Józefowi Szmidtowi, Jerzemu Kulejowi, Irenie Szewińskiej, Władysławowi Komarowi, Hubertowi Wagnerowi, Władysławowi Kozakiewiczowi, Izabeli Dylewskiej, drużynie piłkarskiej z Barcelony, Robertowi Korzeniowskiemu, Renacie Mauer, Robertowi Syczowi i Tomaszowi Kucharskiemu, Szymonowi Kołeckiemu, Otylii Jędrzejczak, Anicie Włodarczyk i Kamili Skolimowskiej, Mai Włoszczowskiej, Natalii Partyce oraz Pawłowi Fajdkowi.







"Hubert dopiero co zakończył własną karierę jako siatkarz i od razu został trenerem. Miał tylko 32 lata i żadnego doświadczenia trenerskiego, dlatego wiele osób zastanawiało się, czy powierzenie mu prowadzenia drużyny narodowej to dobry pomysł. Tym bardziej, że wszyscy znali jego trudny charakter. Ale Hubert od początku wiedział, co i jak chce osiągnąć. Już na pierwszym spotkaniu z zawodnikami - z którymi jeszcze do niedawna grał - postawił sprawę jasno: Ja tutaj rządzę i ustalam warunki! Musicie się podporządkować i robić wszystko, co wam powiem!" - czytamy w rozdziale poświęconym Hubertowi Wagnerowi, znanym jako "Kat", który był również związany z siatkarską Legią.



W rozdziale poświęconym piłkarskiej drużynie, która na IO w Barcelonie w 1992 roku wywalczyła srebrny medal, przypomniane zostało finałowe spotkanie, w którym Polacy przegrali 2-3 z Hiszpanią. W srebrnej drużynie grali również reprezentanci Legii, a sztab szkoleniowy tej reprezentacji osiągnął również sukcesy z piłkarską Legią.



W innym z rozdziałów pokrótce przybliżona została postać Kamili Skolimowskiej, która sportową przygodę rozpoczynała w Legii.



Książka wydana przed dwoma laty na pewno może być ciekawą lekturą dla dzieciaków interesujących się sportem. Bardziej "zaawansowanym" merytorycznie, raczej nie przypadnie do gustu.



Tytuł: Herosi. 20 historii o polskich olimpijczykach

Autor: Adam Szczepański

Wydawnictwo: Znak

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 192

Cena okładkowa: 44,99 zł



