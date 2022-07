Na stadionach: Face our rage

W ostatni weekend rozegrano tylko część zaplanowanych spotkań, bowiem trzy zespoły grające w europejskich pucharach (Lech, Lechia i Raków) przełożyły swoje mecze. Najliczniej na wyjazdowym szlaku pokazał się Widzew, który w Białymstoku pojawił się w 1010 osób. Przyzwoity wyjazd do Kielc zaliczyła Korona.



Z kolei na zapleczu ekstraklasy bardzo przyzwoicie na wyjeździe do Rzeszowa pokazała się Wisła. Sporo działo się przy okazji meczu Arki z Zagłębiem Sosnowiec, przede wszystkim na powrocie sosnowiczan.



Tym razem opraw było jak na lekarstwo. Racowisko na meczu z Zagłębiem zaprezentowali fani Arki. Portowcy z kolei zaprezentowali oprawę na domowym meczu Ligi Konferencji z Broendby. I to by było na tyle. Lechia w ostatnim tygodniu w przyzwoitej liczbie pokazała się na wyjazdowym meczu z Rapidem Wiedeń.



Teraz Pogoń pojedzie do Kopenhagi, Lech czeka wyjazd do Batumi, a Raków do dalekiej Astany. Lechia z kolei na własnym stadionie podejmować będzie Rapid, który z pewnością zawita w dobrej liczbie.



Ekstraklasa:



Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź (1010)

Widzewiacy w bardzo dobrej liczbie na wyjeździe w Białymstoku, dokąd podróżowali autokarami i furami. W sektorze gości stawili się w 1010 osób, z kilkunastoma flagami, na czele z "Władcy Miasta Włókniarzy". Zarówno RTS, jak i Jagiellonia bez oprawy.



Cracovia - Korona Kielce (550)

Koroniarze na ten bliski wyjazd przyjechali w 550 osób. W sektorze gości wywiesili kilka flag. Na meczu łącznie ponad 8 tysięcy kibiców, w tym przeciętny młyn gospodarzy. Spotkanie rozpoczęło się z 15-minutowym opóźnieniem z powodu zalania murawy.



Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin (234)

Fani Śląska na meczu z Pogonią pożegnali swojego piłkarza, wywieszając transparent "Piotr Celeban - legenda bez końca". Gospodarzy ponad 10 tysięcy na trybunach. Pogoń w 234 osoby, z wieloma wrzutami pod adresem Lechii.



Legia Warszawa - Zagłębie Lubin (150)

Fani Zagłębia początkowo do Warszawy mieli przyjechać specjalem, ale ostatecznie odwołali pociąg i w 150 osób przyjechali transportem kołowym. Na stadion dotarli z lekkim poślizgiem, wywiesili 5 flag. Na meczu ponad 12 tys.



Warta Poznań - Wisła Płock ()

Najskromniejsza frekwencja spośród wszystkich meczów ekstraklasy w tej kolejce - w Grodzisku Wielkopolskim na trybunach pojawiło się zaledwie 1,5 tys. kibiców. Wiślacy obecni w kilkadziesiąt osób.



Stal Mielec - Radomiak Radom ()

Na meczu bardzo przyzwoita frekwencja - ponad 5,8 tysiąca fanów. Radomiak przyjechał transportem kołowym.



Niższe ligi:



Resovia - Wisła Kraków (906)

Ponad 6 tysięcy kibiców na trybunach na meczu z Resovią. Gospodarze wspierani przez JKS Jarosław, Stal Sanok, Siarkę i Unię Nowa Sarzyna. Wiślacy weszli na stadion spóźnieni - w komplecie zameldowali się dopiero w drugiej połowie. Było ich 906, w tym Polonia Przemyśl (70).



Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec (471)

Zagłębie Sosnowiec do Gdyni przyjechało pociągiem specjalnym w 471 osób, w tym Olimpia Elbląg, Legia, BKS Stal (36), Czuwaj (11), Slavia Praga (8) i Beskid (3). Arkowcy na meczu zaprezentowali racowisko. W drodze powrotnej na sosnowiczan wracających specjalem czekała koalicja GieKSy, Górnika i ich przyjaciół w ok. 200 osób. Górą w starciu sosnowiczanie.



Chrobry Głogów - Ruch Chorzów (350)



Wyjazd tygodnia: 1010 kibiców Widzewa w Białymstoku

Oprawa tygodnia: brak



