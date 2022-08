5-8.08: Weekendowy rozkład jazdy

Dziś wieczorem obowiązuje hasło - wszyscy na Legię! O 20:30 wspieramy nasz zespół na meczu z Piastem. Przed meczem w Źródełku będzie można kupić książkę "Chłopcy z Łazienkowskiej" (50 zł). Nasze III-ligowe rezerwy sezon 2022/23 rozpoczną w sobotę w samo południe od starcia ze spadkowiczem z II ligi, Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Dwie drużyny Legii wezmą udział w turnieju finałowym mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, które w dniach 6-7 sierpnia rozegrane zostaną w Katowicach. Futsaliści Legii rozegrają pierwsze sparingowe spotkanie w ramach przygotowań do sezonu 2022/23. Rozkład jazdy: 05.08 g. 20:00 Heracles Almelo - FC Den Haag 05.08 g. 20:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice 06.08 g. 12:00 Legia II Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki [LTC] 06.08 g. 17:00 Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 06.08 g. 17:30 Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom 06.08 g. 17:30 GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 06.08 g. 18:00 Legia Warszawa - We-Met Futsal Club [futsal, ul. Gładka 18] Młodzież: 05.08 g. 12:00 Jagiellonia Białystok 09 - Legia U14 [Białystok] 06.08 g. 10:00 Legia U19 - Huragan Wołomin [LTC 5] 06.08 g. 14:00 Legia U17 - Warta Poznań 06 [LTC 7] 06.08 g. 14:00 Jagiellonia Białystok U17 06 - Legia U16 [Białystok] 06.08 g. 14:00 Legia U15 - Warta Poznań 08 [LTC 6] 06.08 g. 16:00 Legia U13 - Podlasie Biała Podlaska U14 '09 [ul. Łazienkowska 3] 06.08 g. 18:00 Legia U12 - Wisła Kraków [ul. Łazienkowska 3] 07.08 g. 16:00 Legia U10 - mecz sparingowy [ul. Łazienkowska 3]

