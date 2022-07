3. kolejka Ekstraklasy. Cracovia i Wisła z kompletem punktów

W piątkowym meczu na szczycie tabeli Cracovia bardzo łatwo pokonała Legię. W drugim spotkaniu Piast przegrał u siebie z Zagłębiem. W sobotę pewne zwycięstwo zanotował Górnik. Wygrała również Warta w Legnicy. Kolejnej porażki doznał Lech, tym razem z Wisłą Płock. Na zakończenie kolejki Śląsk zmierzy się na wyjeździe z Koroną. 3. kolejka: Piast Gliwice 0-1 Zagłębie Lubin Cracovia 3-0 Legia Warszawa Radomiak Radom 0-3 Górnik Zabrze Miedź Legnica 1-2 Warta Poznań Pogoń Szczecin 1-0 Jagiellonia Białystok Lech Poznań 1-3 Wisła Płock Raków Częstochowa 3-2 Stal Mielec godz. 20:00 Widzew Łódź - Lechia Gdańsk (C+ Sport) Poniedziałek 01.08. godz. 19:00 Korona Kielce - Śląsk Wrocław (C+ Sport) 1 3.35 X 3.45 2 2.26 Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Adi - 17 minut temu, *.orange.pl Wolski, Furman, Nikolic, Kucharczyk, Rzeźniczak i wielu innych Legionistów z krwi i kości jest za słabych na Legię. Za to kur..a Slisz, Skibicki jacy oni są że grają w Legii? Mioduski wypowiedz się w tej sprawie. Specjalisto za dychę. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 24 minuty temu, *.btcentralplus.com Rafal Wolski chyba za slaby na Legie....... odpowiedz

Adi - 36 minut temu, *.orange.pl Amica lepiej od nas zaczyna sezon odpowiedz

Kozlo - 6 godzin temu, *.plus.pl Co za debilizm Legii że oddają młodych chłopaków za darmo a potem strzelają ... W Legii gdyby dostawał szanse zamiast rosolka to też by tłukł brameczki, odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @Kozlo: Kolego, przepraszam ale debilizmem jest myślenie, że określone sytuacje można rozpatrywać w kontekście 1:1. Świat tak nie działa. W Hiszpanii rosną mandarynki na drzewach a u nas nie chcą. Jozak w Chorwacji swtorzył coś solidnego, u nas zdupczył sprawę. Przykładów mozna mnożyć. odpowiedz

Zlb - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl Młodego Włodarczyk pogonili i...2 sztuki!A szkoda gadać. odpowiedz

13sektor - 20 godzin temu, *.proxnet.pl Szymon Włodarczyk grając w Górniku Zabrze strzela 2 bramki Radomiakowi. Chłopak przy boku Lukasa Podolskiego na szansę bardzo dobrze się rozwinąć. odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 29.07.2022 / 12:51, *.com.pl pierwszy mecz Josue w roli kapitana,obawiam się trochę żeby za bardzo się nie wczuł w tą rolę i nie dostał czerwonej bo to typ piłkarza w gorącej wodzie kąpany, ale jestem cały czas optymistą odpowiedz

Maciek - 29.07.2022 / 17:33, *.play-internet.pl @Wolska dla Wolaków: ta opaska kapitańska ma go bronić przed kartkami bo kapitan ma prawo rozmawiać z sędzia ... może zamiast 2 żółtych zarobi tylko jedna... był taki cwaniaczek Tralka który grał faul ale ... tylko na 120 kartek żółtych a tylko 1 czerwona... miał łeb . odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.