Trener przed meczem

Runjaić: Radovanović i Bates? Znane są mi te nazwiska

Środa, 27 lipca 2022 r. 14:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Kwestia obrony stanowi dla nas ważny problem, który się pojawił w tym tygodniu. Filip Mladenović otrzymał wolne po narodzinach dziecka i nie będzie dostępny na mecz w piątek. Do tego dodamy kontuzję Maika Nawrockiego. Mamy mało alternatyw w tej formacji, zobaczycie jak to będzie wyglądało w piątek - mówi przed meczem w Krakowie trener Legii, Kosta Runjaić.







- Aleksandar Radovanović i David Bates? W zeszłym tygodniu były jeszcze inne nazwiska, zasadniczo do plotek się nie odnoszę, one zawsze się pojawiają jak klub poszukuje nowych gracy i nie chciałbym ich komentować. Gdy pojawił się możliwy temat przejścia Wieteski, rozmawialiśmy z Jackiem Zielińskim, mamy otwartą i szczerą komunikację. Zarówno nasz duet, jak i pozostałe osoby decyzyjne były świadome, że teraz nie będziemy mieli alternatywy w kadrze, że będziemy musieli rozejrzeć się na rynku, by takie alternatywy pozyskać. Odnosząc się do nazwisk, jestem zaangażowany w proces transferowy i te nazwiska są mi znane.



Cracovia

W Ekstraklasie nie ma łatwych meczów. Trafiamy na rywala, który zaliczył udany start sezonu - w dwóch meczach dwa zwycięstwa. Ich postawa na murawie nie pozostawiała wątpliwości, że pozostawili dobre wrażenie i wygrali oba spotkania zasłużenie. Wszystkie mecze w Krakowie cechują się wielką walką na ziemi i w powietrzu. 9 zawodników uczestniczy w obronie, to zdyscyplinowana drużyna. Trójka środkowych obrońców broni bardzo blisko przeciwnika i cały ten kompaktowy zespół oraz ich ustawienie sprawiło, że w pierwszych dwóch kolejkach zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, dobrze przechodzili z obrony do ataku.



Potwierdzają to także liczby - dużo sprintów i biegów na dużej intensywności. My musimy grać do przodu, z dobrą wiarą w siebie. Musimy zwrócić uwagę, by będąc przy piłce, zmusić ich do biegania, musimy wystrzegać się indywidualnych błędów. Nie może się powtórzyć ich tak wiele, jak w meczu z Koroną. Cracovia uwielbia takie sytuacje, bo od razu to wykorzystuje. Posiadamy jakość, która jest w stanie przeciwstawić się ich grze. Musimy grać skutecznie i nie zapominać o obronie, bo ich styl jest taki, że szybko przechodzą z obrony do ataku, więc tyły musimy kryć z dużą starannością. Cracovia słynie z długich podań i przerzutów. Nie możemy dopuścić, by narzuciła nam swój styl gry. Jedziemy do Krakowa z pewnością siebie, mamy konkretny plan na ten mecz i chcemy zapunktować.



Jesteśmy w fazie przełomu. Kadra nie była w pełnym składzie od początku przygotowań. Kilka dni temu opuścił nas kapitan, który był dużą osobowością w zespole. Potrzebujemy jeszcze czasu, by wykonać pewne dopasowania w drużynie. Znowu nie będzie mógł zagrać Blaz Kramer. Spodziewam się, że w przyszłym tygodniu przystąpi do treningu. Moim zadaniem jako trenera jest dostosować się do obecnych okoliczności i wycisnąć z tego maksimum.

W każdym z dwóch poprzednich spotkań mieliśmy dobre fazy, ale są też rzeczy do poprawy. Potrzebujemy czasu, by wypracować automatyzmy. Drużyna wykazuje chęć do nauki i rozwoju, jak na tym oprzemy naszą pracę, to możemy tylko zyskać. Każdy widział, że są rzeczy do poprawy, ale obraliśmy pewien kierunek, w którym chcemy zmierzać. Jak chcemy go zrealizować, to musimy dalej tą drogą kroczyć. Dopiero wówczas to co wypracujemy w tygodniu, będziemy mogli zaprezentować w meczach weekendowych.



Ważne, żeby nie patrzeć na całość w krótkim okresie, ale w średniej i dalszej perspektywie. Ważne, że ludzie na górze w klubie zachowują spokój. Musimy dalej tą drogą kroczyć. Było widać na boisku pomysł na grę. Stawiamy na walkę i jedność. Staramy się zachować spokój i z takim nastawieniem chcemy podejść do najbliższego meczu.



Drugim kapitanem będzie Bartosz Kapustka, a trzecim Paweł Wszołek.