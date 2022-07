Bilety na mecz Legia - Piast

Poniedziałek, 25 lipca 2022 r. 15:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek, 5 sierpnia o godzinie 20:30 Legia Warszawa zmierzy się przy Łazienkowskiej z Piastem Gliwice. Ruszyła już sprzedaż biletów na to spotkanie, Nieznani Sprawcy ogłosili mobilizację, by wypełnić Żyletę. Zachęcamy do zakupu już teraz!



"Budzimy się! Uruchamiamy naszą mobilizacyjną machinę. Mecz z Piastem 5.08 - to ma być nasz dzień. Żyleta musi być tego wieczora pełna. Reszta stadionu też ma wyglądać tak jak przystało na klub Legia Warszawa.

Ruszamy, mobilizujemy, namawiamy i zachęcamy. To na naszych barkach leży walka o frekwencję. To na naszych barkach leży to, aby ruch kibicowski żył i zarażał kolejne pokolenia tym, co kochamy.

Grupy, dzielnice, fan kluby - Wy już wiecie co, gdzie, kiedy. Legia na Was liczy. My liczymy na Wasza kreatywność, pomysłowość i rozmach. Jedziemy z tym! Cała Warszawa ma wiedzieć co się dzieje o 20:30 w piątek, piątego sierpnia. Zrobimy taką Kanadę, że przywiozą do Warszawy tę wieżę telewizyjną z Toronto" - informują legijni ultrasi.







Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00, w soboty w godz. 10:00-17:00, a także w niedziele w godz. 10:00-16:00. W dniu meczu kasy będą od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.



Cały czas można kupować sezonowe karnety, które są zdecydowanie najtańszą opcją oglądania meczów Legii w Warszawie. Wszystkich zachęcamy do skorzystania z tej opcji!

