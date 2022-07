Wieteska: Nie żegnam się, tylko mówię do zobaczenia

Poniedziałek, 25 lipca 2022 r. 18:19 źródło: Legia Warszawa

- Cześć legioniści! Gdy przyszedłem tutaj mając 13 lat, nie sądziłem, że moja kariera potoczy się tak, jak się potoczyła. Od trzynastego roku życia oddawałem wszystko na boisku co mogłem, chciałem się rozwijać, by móc zagrać na tym stadionie, przy tych kibicach, przy tym wsparciu, które dajecie każdemu zawodnikowi - powiedział na pożegnanie ze stołecznym klubem Mateusz Wieteska.







- Od 17 roku życia dzielę szatnię z pierwszym zespołem, udało mi się zadebiutować i rozegrać ponad 100 meczów z eLką na piersi. Legia przez te wszystkie lata ukształtowała mnie jako zawodnika, a także jako człowieka. Bez pomocy tych wszystkich ludzi, którzy opiekowali się mną, także w internecie, jestem wdzięczny za to, że w dobrych i trudnych chwilach wspieraliście nas i mnie. Dziękuję wam za to. Nie żegnam się z Wami na zawsze, tylko mówię do zobaczenia, bo Legia zawsze będzie w moim sercu - dodał kapitan Legii.