Esteban Orozco na testach w Legii

Legia Warszawa testuje 16-krotnego reprezentanta Gwinei Równikowej Estebana Orozco . 24-letni defensor urodziny w Hiszpanii pojawił się w poniedziałek na treningu. Orozco występował przede wszystkim w trzeciej i czwartej lidze hiszpańskiej. W swojej karierze reprezentował CD Utera, UD Ibiza, CF Sant Rafel, a ostatni sezon spędził w Antequera CF. W 2017 roku zadebiutował w reprezentacji Gwinei Równikowej. Do tej pory rozegrał w niej szesnaście meczów i strzelił gola. Orozco i jego kadra zasłynęli w 2022 roku dobrą grą w trakcie Pucharu Narodów Afryki. Wraz ze swoją kadrą obrońca dotarł do 1/4 finału mistrzostw kontynentu. On sam był autorem trafienia w wygranym 1-0 spotkaniu z Algierią.

mrsn - 11 minut temu, *.centertel.pl to juz lepiej wziąć rafalale ktory ma 190cm odpowiedz

sssss - 12 minut temu, *.plus.pl 186 cm i prawy obronca odpowiedz

(L)eve(L)64 - 28 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Jak to w Afryce w paszporcie 24 lata a w rzeczywistości 44 i w dodatku kobieta. odpowiedz

DanieLo - 51 minut temu, *.amazon.com to jest kaliber na miare klubu Legia Warszawa?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwinea_R%C3%B3wnikowa



tzn ze u nas na wlasnym podworku lepszych nie ma.... albo nas na nich nie stac.

odpowiedz

Kurdupel - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Panie Jacku, bierzemy gościa 177cm wzrostu na środek obrony?

To nie ma już słabych Polaków na ŚO, że musimy brać szrot z zagranicy? odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.234.242 Karbownik do konkurencji dla Slisza do środka pola powinien być ściągnięty!!

Nie wiem na co Legia czeka??? Aż betony go wezmą sobie?? Wrrrrrrr.....

odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl Nie zdziwię się jak w naszej lidze okaże się wzmocnieniem no cóż ale 3-4 liga hiszpańska...

Kto go tam wypatrzył :) odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Wzrost,środkowy obrońca? Wiek dobry. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.1 @Juri: prawy obrońca 177 cm. co ciekawe, jest kolumbijski obrońca, ten sam rocznik 1998. od dwóch lat nie gra. oby ich nie pomylili... odpowiedz

Wymiatacz1916 - 2 godziny temu, *.plus.pl Guilherme też był z jakiejś ogórkowej ligi, Ouattara z turnieju bezrobotnych, ta liga jest tak chu...wa że za chwilę może się on okazać najlepszym obrońca ligi. Tym bardziej z jest reprezentantem kraju. Runiaic sobie gówna nie da wcisnąć odpowiedz

axlrose - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Wymiatacz1916: Och, jak bardzo chciałbym Ci wierzyć.

Kurffa, za reprezentanta kraju, kapitana przychodzi 3_4 liga.

Ty naprawdę uważasz, że on będzie lepszy???

Proszę odpisz.

odpowiedz

Rafix - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @axlrose: ciekawe jak to się ma do zapowiadanych przez Zielińskiego przemyślanych transferach. Ile go obserwowali, czy Kosta poparł ten transfer?

Jak obstawiacie ile będzie się aklimatyzował w naszym kraju ? Ile będzie potrzeba czasu aż poczuje ligę? Toż to ta sama historia co Rosa, Chatatiny i inne wymysły no mamę. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.1 @axlrose: trudno uwierzyć, że za Wieteskę. gość ma 177 cm i gra na prawej. czyli: Jędza na stopera, Gwinejczyk na prawą za niego odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl 3-4 liga?! Może kogoś z okręgówki przetestować. Zacznijmy się wreszcie Szanować!!!!! odpowiedz

Dzik - 2 godziny temu, *.orange.pl Tego nie znam, ale podobno jutro na testy przyjedzie Jose Arcadio Morales, bardzo zdolny, sam Mioduski pojechał go odebrać , zobaczymy co z tego wyjdzie. odpowiedz

Kemot - 2 godziny temu, *.17.83 @Dzik: ten kubański pisarz-eseista? odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Dzik: killer trzeci? odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 1 godzinę temu, *.co.uk @Kemot: ten sam!!! ;o))) odpowiedz

Wąski - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Dzik: Buenos Diaz Buenos Aires odpowiedz

Orti - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Dzik: Kto go odbierze jak nie ma Wąskiego ? odpowiedz

Legionistaaa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Dzik: mają rozmach sku... odpowiedz

Siara - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Dzik



Muchy schiessen! Kom kom! Chodź z nami! odpowiedz

