W sobotę zbiórka krwi na Legii!

Wtorek, 26 lipca 2022 r. 15:54 Krewcy Legioniści

Serdecznie zapraszamy na kolejną zbiórkę krwi organizowaną w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Akcja odbędzie się już w sobotę, 30 lipca w godzinach od 9:00 do 14:00 na stadionie Legii Warszawa. Akcja tradycyjnie organizowana jest przez KHDK Krewcy Legioniści we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa. W obecnym, wakacyjnym okresie, w warszawskich szpitalach brakuje krwi. Dlatego też każda osoba bardzo się liczy!



W naszej sobotniej akcji wezmą udział aż trzy autokary-krwiobusy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Pozwoli to na sprawniejszy przebieg akcji i powinno ograniczyć kolejki.







Klub Legia Warszawa przekazał dla naszych krwiodawców bilety na mecz Legia – Górnik Zabrze, który odbędzie się w terminie 19-22.08.2022 roku. Ponadto RCKiK w Warszawie, w ramach prowadzonej akcji „czerwone za czerwone” przekaże każdemu krwiodawcy biorącemu udział w zbiórce prezent w postaci gadżetu samochodowego.



Muzeum Powstania Warszawskiego przekazało dla pierwszych 50 krwiodawców zaproszenia na zwiedzanie ekspozycji oraz pokaz filmu 3D „Miasto Ruin”.



Zaplanujcie sobie terminy i namawiajcie znajomych. Prosimy o oddanie krwi na naszej akcji. Nie bądźcie obojętni.



Widzimy się w sobotę na Legii!