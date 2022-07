Radovanović przejdzie testy medyczne w Legii

Komentarze (50)

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Facet wygląda mi na niezłego cwaniaka. Drugi Obra. Ponoć jego były klub, źle traktował jego dziewczynę.... odpowiedz

Ecie Pecie Polonia śmiecie - 1 godzinę temu, *.chello.pl A co z napastnikiem za Pekharta?? odpowiedz

Fck666 - 2 godziny temu, *.chello.pl A ten czarny z 7 ligi marokańskiej? odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.net.pl To który z nich, może obaj... https://legia.net/news/david-bates-zostanie-pilkarzem-legii/86571 odpowiedz

PATYK - 2 godziny temu, *.vectranet.pl 189 to trochę mało jak na środkowego obrońcę.Może nadrabia skocznością odpowiedz

axa2334 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @PATYK: serio? 178 ma Kolounde za 60 mln juro ojjjj odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.centertel.pl Na Legia net napisali że Bates przychodzi na obronę. odpowiedz

Paco - 3 godziny temu, *.190.43 Klasa światowa odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Btw transfer radovanovicia to odgrzewany kotlet bo juz kiedys chcielismy go sprowadzic. Negocjacje z karbo i prijo to tez takie zachowawcze transfery ziela. Cos mi sie wydaje ze on nie nadaje sie na dyrektora ds transferow. No ale pozyjemy zobaczymy... odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Teoretycznie wydaje się być lepszy niż murzyn z czwartej ligi hiszpańskiej. odpowiedz

ZenekL3 - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak na biedny klub to trochę rozrzutność płacić za przeciętnego zawodnika 500 tys Euro. oby się nie okazał drugim Abu Hanną. odpowiedz

Gigi - 4 godziny temu, *.telstra.net Cwaniaczek, jak do tej pory w każdym klubie, w którym lądował robił szopki, żeby wymusić transfer do następnego i przytulić trochę grosza za podpisanie umowy z nowym klubem. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 4 godziny temu, *.19.184 Do tych wiecznie narzekających, czy wy jeszcze nie wyrośliście z bajek? Piłką rządzi pieniądz, nie masz bogatego właściciela ani sponsora to nie masz czego szukać w Europie, o dobrych a nawet średnich zawodnikach to można sobie pomarzyć, po co ma tu taki przychodzić jak w innych ligach dostanie dużo więcej, już nie wspominając o żałosnym poziomie naszej ligi. Jakieś takie mocarstwowe, życzeniowe myślenie niektórzy mają jesteśmy piłkarskim dnem i jeśli nie znajdą się sponsorzy lub porządne szkolenie młodzieży to nic się w tej kwestii nie zmieni. Od lat 90 stoimy w miejscu, tyle się zmieniło że opakowanie ładniejsze, a w środku ten sam syf. odpowiedz

pytanie do zorientowanych - 4 godziny temu, *.61.56 Ogór czy kocur? - proszę o wypowiedzi wyłącznie ekspertów. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl A gdzie napastnik ja się pytam. Kramer z kontuzją wora do końca rundy nie wróci. odpowiedz

Benek - 4 godziny temu, *.151.138 Ale ogóra wynaleźli, po prostu majstersztyk! odpowiedz

Majk Spajk - 5 godzin temu, *.tele2.se Kolejny obsradovic.

Gral w dupnich klubach ale juz sa komentaze ”swietny stoper! Dobry ruch! Ma potencjal”. Zaraz beda ”dac mu szanse”. ale doczekalismy nedznych czasow. odpowiedz

Pjoter - 5 godzin temu, *.play-internet.pl No i co?? Ogór,czy czosnek? :) odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.plus.pl Lens II - i to mnie przekonuje ;) odpowiedz

Markus Merk - 4 godziny temu, *.wanadoo.fr @e(L)o: Lens II bo chciał odejść albo nie chciał przedłużyć kontraktu, myślenie nie boli. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @e(L)o: przez 3 lata Lens I odpowiedz

Kocurro - 3 godziny temu, *.plus.pl @e(L)o: rezerwy Lens, to ma sens! odpowiedz

wyjazdowicz - 3 godziny temu, *.46.112 @e(L)o: narzekaczy nigdy nic nie przekona

odpowiedz

Wycior - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Co tu taka cisza? Nikt nie płacze, że ogór!? odpowiedz

ZenekL3 - 4 godziny temu, *.chello.pl @Wycior: A skąd mają wiedzieć że ogór nikt normalny nie ogląda meczów Lens II ani FC Kontryjk. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @ZenekL3: co nie przeszkadza tutejszym bywalcom zwyzywać każdego (nawet naszego) piłkarza… odpowiedz

Luckyb - 6 godzin temu, *.a2mobile.pl Jugosławia? Serio????? odpowiedz

titi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Luckyb: Tak, wtedy to była Jugosławia, więc d9brze napisane. odpowiedz

Me(L)o1916 - 4 godziny temu, *.. @Luckyb: potwierdzam pytanie... przecież gimbazy nie będą wiedziały o istnieniu takiego państwa Tylko my dinozaury mogliśmy o nim słyszeć ;) poprawcie się drogą redakcjo odpowiedz

WWL - 4 godziny temu, *.plus.pl @Luckyb:



Właśnie.

Jugosławia przestała istnieć w 1992! odpowiedz

Kogut - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Luckyb: w 93 był taki kraj jak Jugosławia wiesz odpowiedz

Singspiel - 2 godziny temu, *.plus.pl @Luckyb: do lutego 2003 Federalna Republika Jugosławii lub Jugosławia odpowiedz

Kibic - 6 godzin temu, *.plus.pl Gość zmienia często kluby, ale Serbowie z trudnym charakterem sprawdzają się w Legii będzie kot! odpowiedz

Fang - 5 godzin temu, *.19.245 @Kibic: zwłaszcza obradovic nie?;) odpowiedz

Lostinnio17 - 6 godzin temu, *.centertel.pl Moim zdaniem bardzo solidny środkowy obrońca , dużo lepszy od Wieteski i dużo tańszy Legia zrobi dobry ruch pozyskując go. odpowiedz

OIF - 6 godzin temu, *.orange.pl Czy na świecie nie ma innych piłkarzy oprucz " iciów" ? Same "icie" ? odpowiedz

Spoko - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Bałkańce w dużej mierze się u nas sprawdzali ,może być dobrze odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Super. Kazdy bedzie dobry byle nie wieteska odpowiedz

1234 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: To zakładaj korki, na boisko i pokaż co potrafisz. odpowiedz

R. - 6 godzin temu, *.chello.pl No No.... odpowiedz

Hermol - 6 godzin temu, *.kabel-deutschland.de Czyli z trzech do wyboru, Brabec, Laporte i Radovanović wygrał najtańszy. odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Hermol: Prawdę prawisz najtańszy i najsłabszy ..patrząc po statach i klubach w których grali...Ehhh po prawdzie to może ktoś z tej dwójki jeszcze dojdzie byłoby super i dwóch napastników . odpowiedz

Markus Merk - 4 godziny temu, *.wanadoo.fr @Hermol: Jak dopłacisz będzie droższy...wasz ukochany prezes. odpowiedz

sliwa - 6 godzin temu, *.mm.pl Nie nie nie i jeszcze raz nie! Karbownik jest do wziecia! odpowiedz

SKDJLzP - 5 godzin temu, *.centertel.pl @sliwa: który chce wymusić grę w środku bo mu obrona nie pasuje odpowiedz

Inor - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @sliwa: na środek obrony ? odpowiedz

Dariuszka - 5 godzin temu, *.com.pl @sliwa: Karbownik na starcie odrzucił naszą ofertę, bo chce iść do klubu gdzie będzie miał zagwarantowaną grę w środku pola a nie w obronie, a Legia chciała go na obronę. odpowiedz

Johnny - 7 godzin temu, *.orange.pl Podobno kot. odpowiedz

Tomek - 5 godzin temu, *.113.189 @Johnny: Nawet w butach :) odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Johnny: co kicha, ale na kielicha. odpowiedz

