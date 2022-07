Sparing: Legia II Warszawa 0-2 Jagiellonia II Białystok

W drugim sparingowym spotkaniu podczas letnich przygotowań do sezonu Legia II Warszawa przegrała 0-2 z Jagiellonią II Białystok. W zespole Legii wystąpiło kilku testowanych graczy - Julien Tadrowski, Joel Mpika, Igor Korczakowski i Dominik Skiba. Kolejny mecz testowy legioniści rozegrają w sobotę, 30 lipca o godz. 15 na wyjeździe z Zawiszą Bydgoszcz. fot. Woytek / Legionisci.com

krislegia - 3 godziny temu, *.matrixinternet.pl Skiba to rozumiem na podmiane za Skibickiego odpowiedz

asad - 3 godziny temu, *.com.pl Świetnie... odpowiedz

