Pięciobój

Ławrynowicz o krok od finału MŚ

Piątek, 29 lipca 2022 r. 09:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Bardzo przyzwoity start na Mistrzostwach Świata w pięcioboju nowoczesnym zaliczył Daniel Ławrynowicz z sekcji pięciobojowej Legii. Nasz zawodnik po bardzo udanym starcie w eliminacjach (dwunasty wynik w swojej grupie), zawodów rozgrywanych w Aleksandrii w Egipcie, wczoraj przystąpił do walki wśród najlepszych 36. pięcioboistów o miejsce w finałowej 18-tce.



W szermierczej rundzie legionista odniósł 16 zwycięstw (205 pkt.), a następnie zdobył dwa kolejne punkty za wygraną walkę w bonusowej rundzie szermierczej. W pływaniu Daniel z wynikiem 2:04.49 min. miał ósmy wynik, co dało mu miejsce dziewiąte przed biegiem ze strzelaniem. Nasz pięcioboista wybiegł na trasę ze stratą 33 sekund do prowadzącego Węgra, Csaby Bhom. Skuteczne strzelanie i mocne tempo biegu dały mu 8 najwyżej punktowany wynik laser run w grupie (10:52,00). Finiszował jako 10 zawodnik półfinału A. Jako, że do finałowej 18-tki awans wywalczyć mogło po 7 najlepszych zawodników z dwóch półfinałowych grup oraz czterech kolejnych, z najwyższą liczbą punktów, nasz zawodnik musiał czekać na końcowe rozstrzygnięcia.



Niestety, to rywale z rozgrywanej w lepszych warunkach grupie półfinałowej B (startowali przy wyraźnie niższej temperaturze), zajęli cztery premiowane miejsca i Ławrynowicza - pomimo bardzo przyzwoitego startu - zabraknie w sobotnim finale. W Mistrzostwach Świata nasz zawodnik został sklasyfikowany na miejscu 22.



Przed legionistą jeszcze jeden start na MŚ w Egipcie. W parze z Natalią Dominiak przystąpi do walki o medale w rywalizacji sztafet mieszanych. Ten start zaplanowany jest na niedzielę.