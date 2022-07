Trening: Bez Kapiego i Mladena

Środowy trening Legii rozpoczął się o godzinie 11. Poprzedziła go blisko 10-minutowa odprawa i mowa motywacyjna wygłoszona przez Kostę Runjaicia . Fotoreportaż z treningu - 17 zdjęć Woytka W zajęciach nie wzięli udziału Bartosz Kapustka i Filip Mladenović . Serb został ojcem i otrzymał dzień wolnego, a "Kapi" standardowo jest prowadzony trybem indywidualnym, by jak najczęściej być gotowym na grę w meczach. Ponadto nadal brakowało kontuzjowanych Blaza Kramera i Maika Nawrockiego . W treningu normalnie uczestniczył Mattias Johansson , który problemy zdrowotne ma już za sobą, ale teraz czeka go powrót do odpowiedniej formy fizycznej. Obecna była także trójka młodych: Kacper Skibicki , Jakub Kisiel i Igor Strzałek . Od poniedziałku Legia testuje Estebana Orozco . Po kwadransie rozgrzewki pod okiem Stergiosa Fotopoulosa , zawodnicy przeszli do gry na utrzymanie, następnie pracowali nad taktyką w dwóch grupach, a na koniec zagrali intensywną gierkę na całej szerokości boiska z bramkami ustawionymi na liniach pol karnych. Szkoleniowiec kilka razy ją przerywał, by przekazywań na bieżąco wskazówki.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zdzicho - 31 minut temu, *.tpnet.pl Znowu ktos dal pupy z napastnikiem odpowiedz

Marianek - 3 godziny temu, *.145.2 Astiz da radę na stoperze odpowiedz

77/82 - 3 godziny temu, *.warszawa.pl @Marianek: w parze z Zielińskim. odpowiedz

wwwojtecky (L) - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Marianek: tez tak uważam :-) odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Sprowadzili połamańca do ataku i od początku sezonu gramy bez napastnika. Do tego wszyscy nabrali wody w usta i nikt nie mówi co się dzieje z tym Kramerem i kiedy wróci do gry.

Pisanie o Skibickim jako o młodym to też przesada. Przecież jest już w kadrze pierwszej drużyny dwa lata. Młody to jest Strzałek lub Kisiel.

Johansson też więcej połamany niż gra.

Gratulacje dla Mladenovicia.Zdrówka dużo dla dziecka. odpowiedz

L - 33 minuty temu, *.190.204 @Darek: przeciez o stanie Kramera informuja na biezaco, w dodatku wczoraj byla z nim rozmowa w kulisach. Ma jakis problem z przewodzicielem i nie wiadomo co to jest. odpowiedz

Ding - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ten Kapustka to chyba bliski krewny Obradovicia odpowiedz

Tomek - 4 godziny temu, *.113.189 @Ding: Kapustka miał poważną kontuzje i pomału wraca do gry. Krewni Obradovicia to Johansson i Kramer. Przecież ten Kramer to w sezonie będzie pauzował w 20-25 kolejkach. Kto kupił taką sierotę? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.