Josue z opaską, nowi zastępcy

W ostatnich miesiącach Legia nie ma szczęścia do kapitanów. Zimą podczas obozu Dubaju opaskę przejął Luquinhas , ale nie zdążył nawet w niej zagrać oficjalnego meczu, bo odszedł do MLS. Po letnich przygotowaniach Kosta Runjaić Legii zdecydował, że nowym kapitanem będzie Mateusz Wieteska , a jego zastępcą został Josue Po dwóch ligowych kolejkach "Wietes" jednak z Legii do francuskiego Clermont. W związku z tym opaskę pierwszego kapitana Legii Warszawa przejął Portugalczyk, który dotychczas pełnił rolę zastępcy. Kosta Runjaić dokonał wyboru nowego drugiego kapitana, a także trzeciego. Opaskę pod nieobecność Josue będzie nosił Bartosz Kapustka , a trzecim kapitanem będzie Paweł Wszołek .

artic - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Jak niemiaszek jest treneiro to kapitanem bedzie opasly portugalec albo czyszczacy buty mladena legijna koszulka byly polonista Wszolek kapitanem powinien byc mimo wszystko Jedrzejczyk . odpowiedz

Darek - 29 minut temu, *.tpnet.pl Kiedyś kapitan to był prawdziwy przywódca. Oglądało się ich grę z otwartą buzią. Maradona,Alessandro Del Piero, Beckham czy Cafu. To byli kapitanowie z mojego dzieciństwa. 10 na plecach, ten numer był naprawdę dla nielicznych.

U nas kiedyś Zieliński, Radović czy nawet Rzeźniczak ale ludzie którzy mieli po 300 lub więcej meczów w Legii.

Dzisiaj jakiś najemnik, który podobno dobrze strzela z wolnych na treningu. Ale to tylko podobno bo na żywo jeszcze nikt tego nie widział.

Dzisiaj takie czasy, ciężko by ktoś tu dłużej pograł. Każdy nastawiony na kasę. Odchodzą do innych drużyn na trybuny ale kasa trzy razy większa. Podróby piłkarzy nastawione na zysk. Dobry menago i można udawać zawodowego piłkarza. Takie czasy.

A w CV później 43 minuty na sezon. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 Dla mnie to dziwna decyzja. Kapitanem powinien być Jędrzejczyk. Bez względu na to czy Go ktoś lubi, czy nie. Ale jest piłkarzem, który rozmawia po polsku, zna tą ligę od podstaw, sędziowie znają Jego więc to wydaje mi się naturalne, że to Jędrzejczyk powinien być kapitanem. A Josue irytuje sędziów swoim zachowaniem na boisku, wiecznie macha łapami, obrażony na cały świat jeżeli ktoś krzywo kopnie piłkę. Poza tym to Josue wyróżniał się w poprzednim sezonie kiedy Legia grała beznadziejnie więc na tle kolegów z drużyny był gwiazdą. W tym sezonie w dwóch ligowych meczach, nie pokazał nic godnego uwagi, irytuje swoją niedokładnością a już legendą obrosły relacje z treningów i zgrupowań jakie to on cudowne bramki zdobywa z rzutów wolnych. Ani w zeszłym sezonie, ani tym nie uczynił tego ani razu więc być może nie wytrzymuje psychicznie podczas "wielkich" meczy w naszej lidze. odpowiedz

Walo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Debilna dezycja. Kapitanem powienien byc zawodnik z jakims stażem w druzynie a nie ten ktory najwiecej macha lapami. Ciekawe po jakiemu bedzie rozmawial z sedziami. Zaden najemnik nie zasluguje na opaske kapitana. odpowiedz

Pragabets - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Walo: po angielsku? odpowiedz

A Jędza? - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Czemu nie Jędza? odpowiedz

Tomo - 2 godziny temu, *.centertel.pl oby nie skończył jak poprzednicy do końca okna transferowego jeszcze ponad miesiąc odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.net.pl Czy opaska kapitana i zastępców ... oznacza kolejność ...odejścia z LEGII ? odpowiedz

Heh - 3 godziny temu, *.geckonet.pl Kiedyś wzbudzała opaska RESPEKT. Oznaczało realny wpływ na kolegów z drużyny, stanowiło o statusie w teamie. Pozwalała stanąć w imieniu grupy, reprezentować ją i jednocześnie tej grupie dowodzić i nią kreować. Dziś niestety to tylko kawałek nic nieznaczącego materiału na rękawie... odpowiedz

