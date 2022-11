Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Biało-czerwoni cz. 6 (tom 50.)

Środa, 16 listopada 2022 r. 10:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W marcu 2016 roku wydawnictwo GiA przygotowało szósty tom z serii "Biało-czerwoni". Ten podsumowuje 8 lat występów reprezentacji narodowej, obejmujący okres od początku 2008 do końca 2015 roku.



"Pragniemy wejść na rynek w atmosferze radości po awansie oraz nadziei na udany występ biało-czerwonych w finałach EURO. Tak się składa, że narodowa drużyna uświetnia i nasze jubileusze - 25 lat istnienia wydawnictwa GiA oraz 50. tom w 'klasycznej' serii encyklopedia piłkarska, a jego zawartość już teraz frapuje sympatyków polskiej piłki dobrej książki!" - pisano, promując wydawnictwo kilka lat temu.



Elegancko wydany kolejny tom encyklopedii piłkarskiej Fuji liczy równo 300 stron i znajdziemy w nim mnóstwo zdjęć. Zarówno "meczowych", jak i przedstawiających całą drużynę przed poszczególnymi spotkaniami. No i to, z czego słynie wydawnictwo GiA - wiele ciekawostek, statystyk i przede wszystkich skrupulatnie prowadzonych raportów ze wszystkich meczów biało-czerwonych. Te przeglądać będziemy chronologicznie.



"Setna gra biało-czerwonych w stolicy, ledwie druga na nowej arenie, która już doczekała się handlowej nazwy, ale nie straciła tradycyjnej, na dodatek mecz nr 299 na polskich stadionach! Niestety, porażka, choć nasi grali z wielkim zapałem i niewiele ustępowali ciemnoskórym w większości rywalom (taka od dawna reprezentacja trójkolorowych)" - czytamy w przekazie ze spotkania Polska - Francja, rozegranego na stadionie Legii w czerwcu 2011 roku, w obecności 32 tysięcy widzów.



Pod koniec książki można znaleźć bardzo fajne zestawienie "mecz po meczu" reprezentatywki od 1921 roku do końca roku 2015, jak również zestawienie piłkarzy, którzy rozegrali najwięcej meczów w pierwszej reprezentacji naszego kraju. Zresztą zestawień przeróżnych, z których znani są wydawcy z Katowic, jest znacznie więcej, i możemy się nimi "delektować" przez ostatnich kilkadziesiąt stron. Do dzisiaj to ostatnia publikacja z serii "Biało-czerwoni", ale wiadomo, że nie ostatnia.



Tytuł: Biało-czerwoni cz. 6 (tom 50)

Autor: Andrzej Gowarzewski oraz Jerzy Cierpiatka, Bożena Lidia Szmel, Andrzej Krauze, Paweł Czado, Adam Godlewski, Leszek Jarosz, Michał Kołodziejczyk, Dariusz Leśnikowski, Krzysztof Stanowski

Wydawnictwo: GiA

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 300

Cena: 49 zł



