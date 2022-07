Medale Bartnika i Kraskowskiego na ME 300m

Zawodnik strzeleckiej Legii Warszawa, Tomasz Bartnik zdobył trzy medale na Mistrzostwach Europy w strzelaniu z 300 metrów. Legionista wywalczył w Zagrzebiu złoty medal w konkurencji karabin standard 3 postawy (3x20 strzalów), uzyskując 587 punktów. O punkt więcej niż drugi w klasyfikacji, Austriak, Bernhard Pickl i o cztery punkty więcej niż Szwajcar, Guignard. Drugi ze startujących legionistów, Robert Kraskowski , z wynikiem 574 pkt. uplasował się na miejscu 12. Ponadto Bartnik zdobył medal srebrny w karabinie dowolnym 3 postawy - w tej konkurencji legionista uzyskał 583 punkty, o trzy mniej od zwycięzcy, Węgra, Istvana Peniego. Robert Kraskowski z wynikiem 569 pkt. był 18. W środę i czwartek w Zagrzebiu trwała rywalizacja w konkurencji drużynowej karabin dowolny 3 postawy. Ostatecznie zespół w składzie: Tomasz Bartnik, Robert Kraskowski (L) i Maciej Kowalkiewicz wywalczył brązowy medal, wyprzedzając w rywalizacji o trzecie miejsce Finlandię. W tej konkurencji zwyciężyli Austriacy, przed Szwajcarami. W meczu o brązowy medal Bartnik i Kraskowski zdobyli po 58 punktów, Kowalkiewicz - 55. Przed legionistami jeszcze kolejne starty w Chorwacji - do najbliższego piątku włącznie.

