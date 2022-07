Zapowiedź meczu

Poważny sprawdzian

Piątek, 29 lipca 2022 r. 08:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W piątek Legia zagra w Krakowie z Cracovią, która w tym sezonie radzi sobie jak na razie doskonale. Gracze Jacka Zielińskiego mają na koncie komplet punktów i ani jednego straconego gola. Dla "Wojskowych" będzie to bardzo ważny sprawdzian, który może dać trenerowi odpowiedzi na wiele pytań.







Legia po dwóch rozegranych ligowych kolejkach ma na koncie cztery punkty. Przed tygodniem stołeczny zespół zainkasował pierwsze zwycięstwo, pokonując na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Tego wieczoru wygraną "Wojskowym" zapewniły dwa trafienia Pawła Wszołka, który od startu rozgrywek daje sygnały, że znów będzie dawał drużynie dużo punktów. Mecz z Zagłębiem można podzielić na dwie połowy - dosłownie i w przenośni. Przed przerwą legioniści prezentowali się na boisku zdecydowanie lepiej niż po zmianie stron. W drugich 45 minutach brakowało akcji ofensywnych, a goście kilka razy stworzyli sobie dogodne okazje do strzelenia gola. Na całe szczęście wówczas bardzo dobrze między słupkami spisywał się Kacper Tobiasz, który udowodnił, że zasługuje na bluzę z numerem jeden na plecach.



Wyrwa w obronie



Czyste konto to jednak nie tylko jego zasługa, ale również całego bloku defensywnego, dowodzonego przez kapitana - Mateusza Wieteskę. Niestety, już przed pierwszym gwizdkiem sędziego pewnym było, że mecz z lubinianami będzie dla niego ostatnim w barwach Legii. Środkowy obrońca odszedł już do francuskiego Clermont-Foot, z którym podpisał czteroletni kontrakt. Dla Legii oznacza to kolejną stratę na środku defensywy, gdyż nie tak dawno kontuzji nabawił się Maik Nawrocki. Wobec takiego obrotu spraw trzeba było podjąć pewne działania na rynku transferowym i tak w połowie tygodnia okazało się, że bliscy przenosin na Łazienkowską są Aleksander Radovanović i David Bates. Do tych doniesień na konferencji przedmeczowej odniósł się trener Kosta Runjaić.



- Odnosząc się do nazwisk, jestem zaangażowany w proces transferowy i te nazwiska są mi znane - zakomunikował enigmatycznie szkoleniowiec Legii.



Wobec odejścia Wieteski, w piątek na boisku zobaczymy w stołecznym klubie nowego piłkarza z kapitańską opaską. Pierwszym wyborem trenera do sprawowania tej funkcji został Josue, a więc dotychczasowy zastępca kapitana. Teraz drugi w kolejce do noszenia opaski jest z kolei Bartosz Kapustka, a trzeci Paweł Wszołek.



Bez Kramera i Mladenovicia



Do najbliższego meczu Legia podejdzie nieco osłabiona kadrowo. Oprócz wspomnianego Wieteski, na boisku nie zobaczymy Filipa Mladenovicia, który w tygodniu dostał wolne od sztabu szkoleniowego z powodu narodzin dziecka. W środowym treningu udziału nie wziął również Bartosz Kapustka, ale on raczej będzie do dyspozycji sztabu. Nadal niedostępny jest także letni nabytek "Wojskowych", czyli Blaz Kramer. Napastnik nadal leczy uraz i nic dziwnego, że Legia cały czas rozgląda się za wzmocnieniem linii ataku.



Udane otwarcie



Cracovia jest jedną z dwóch drużyn, która jak na razie może pochwalić się kompletem ligowych zwycięstw. Gracze Jacka Zielińskiego w pierwszej kolejce pokonali Górnika Zabrze 2-0, a tydzień potem w takim samym rozmiarze ograli Koronę Kielce. Sytuacja, kiedy Cracovia po dwóch pierwszych ekstraklasowych kolejkach ma na koncie sześć punktów zdarzyła się po raz pierwszy od... 71 lat. Co prawda dotychczasowi rywale nie postawili może Cracovii poprzeczki zbyt wysoko, ale trzeba przyznać, że w krakowskim zespole widać efekty pracy trenera Zielińskiego, więc ostatnie wygrane na pewno nie były dziełem przypadku.



Bardzo ważnym ogniwem środka pola Cracovii jest Mathias Hebo Rasmussen, który wykonuje tam szereg zadań defensywnych. Za jego plecami do tej pory grywał będący również w wysokiej formie Matej Rodin i to właśnie m.in. dzięki ich dobrej dyspozycji krakowianie nie stracili jeszcze w tym sezonie bramki. Niestety dla gospodarzy piątkowego starcia, Rodin nie będzie mógł zagrać przeciwko Legii. Defensor odczuwa problemy mięśniowe i na murawie zastąpi go najprawdopodobniej David Jablonsky. Ponadto kłopoty z kontuzją ma także Jewhen Konoplanka, a więc piłkarz ze zdecydowanie najciekawszym CV w całej kadrze Jacka Zielińskiego.



Makuch, czyli inwestycja w przyszłość



W letnim oknie transferowym krakowianie dokonali jednego ciekawego wzmocnienia. Szeregi drużyny zasilił Patryk Makuch, który w poprzednim sezonie grał dla wówczas pierwszoligowej Miedzi Legnica. Napastnik spisywał się w tym klubie bardzo dobrze, strzelając 14 goli w 31 rozegranych spotkaniach. Nic więc dziwnego, że wzbudził zainteresowanie klubów z najwyższej klasy rozgrywkowej. O jego transfer walczyło kilka drużyn, jednak on ostatecznie zdecydował się na przeprowadzkę do Krakowa. Mimo wszystko jak na razie 23-latek pomimo gry w wyjściowym składzie ani razu nie pokonał jeszcze bramkarza rywali.



Gdzie oglądać?



Spotkanie Legii z Cracovią z rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30. Transmisję tego meczu będzie można zobaczyć w Canal+ Sport i Canal+ Sport 4K Ultra. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład Legii: Tobiasz - Jędrzejczyk, Rose, Abu Hanna, Ribeiro - Slisz - Wszołek, Josue, Kapustka, Pich - Rosołek