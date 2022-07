Młodzież: mecze środowe

Środa, 27 lipca 2022 r. 20:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zespoły Lewgii U16 i U19 zagrały w LTC z reprezentacją Polonii w USA grającą pod szyldem "Young Talents from USA", sprowadzoną od Polski we współpracy z Chicago Eagles, Fundacją Promocji Kultury i Wspierania Sportu, pod patronatem PZPN. Juniorzy starsi wygrali 5-0 ale i wśród gości kilku graczy zaprezentowało się ciekawie. Mecz z Polakami z USA rozegrała też Legia U16. Goście zaczęli mocno, wychodząc wysokim pressingiem ale Legia stopniowo przejęła inicjatywę i ostatecznie wygrała 5-1.



Legia U19 5-0 (3-0) "Young Talents from USA"

Gole:

1-0 5 min. Maksymilian Stangret (rzut karny)

2-0 32 min. Oskar Lachowicz (as. Fryderyk Misztal)

3-0 38 min. Oskar Lachowicz (as. Dawid Niedźwiedzki)

4-0 48 min. Bartosz Dziemidowicz (stały fragment gry)

5-0 55 min. Tomasz Rojkowski (as. Wiktor Puciłowski)



Legia: Franciszek Chojak (46' Jan Sobczuk) - Franciszek Saganowski [06](46' Patryk Bek), Kacper Potulski [07](60' Rafał Boczoń [06]), Jakub Okusami (46' Bartosz Płocki), Maciej Bochniak (46' Kuba Wiśniewski) - Sebastian Kieraś (46' Bartosz Mikołajczyk), Fryderyk Misztal [06](46' Kacper Bogusiewicz [06]), Oskar Lachowicz (46' Szymon Grączewski) - Dawid Kiedrowicz (46' Wiktor Puciłowski), Maksymilian Stangret (46' Tomasz Rojkowski), Dawid Niedźwiedzki (46' Bartosz Dziemidowicz)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Legia U19 5-0 (3-0) "Young Talents from USA"

1-0 Alex Cetnar b.a.

2-0 Stanisław Gieroba

3-0 Stanisław Gieroba

3-1

4-1 Dawid Nos

5-1 Bartosz Czarkowski (po indywidualnej akcji)



Legia - I połowa: Konrad Kassyanowicz - Dawid Foks, Szymon Chojecki, Antoni Wasiak-Libiszowski, gracz testowany - Jan Leszczyński, Pascal Mozie [08], Mateusz Lauryn [08] - Max Pawłowski, Stanisław Gieroba, Alex Cetnar

Legia - II połowa: Michał Bobier - Mikołaj Kotarba, Jakub Błażejczyk, Franciszek Polok, Maks Michałowski - Kuba Solecki, Bartosz Czarkowski, Adrian Gilant - Jakub Zbróg, Dawid Nos, Aleks Płoszka

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor