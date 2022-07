Komentarze (87)

+ dodaj komentarz

dodaj

Andrzej - 39 sekund temu, *.plus.pl Rosołek i Slisz k... drewno. odpowiedz

Atmosferić - 2 minuty temu, *.orange.pl Gdy rozpoczynasz sezon z miernotami które prawie spadły z ligi i oczekujesz innych wyników... odpowiedz

Andrzej - 3 minuty temu, *.plus.pl Rosołek co Ty k,,,, odpowiedz

Zły - 10 minut temu, *.chello.pl Dla tych co nie oglądaja,wygląda to jeszcze gorzej niz w poprzednim sezonie,problem w tym ze juz sprzedalismy wszystkich których mogliśmy,wiec to ze walczymy o utrzymanie jest dla Was klarowne,to powiem Wam,ze jeszcze jeden ,dwa takie sezony i przy naszym długu Legia bedzie nuta przeszłosci i klub ogłosi upadłość,byt Legii zależy tylko od kasy z pucharów,Wiec czas loczka naprawde dobiegł konca,tu juz nie ma zartów odpowiedz

Marek - 11 minut temu, *.t-mobile.pl Wszołek - co on gra? odpowiedz

Pjoter - 17 minut temu, *.play-internet.pl Halo,no ludzie....co tam się dzieje no?? Do nędzy kurwy:( odpowiedz

Wielki fan nowego trenera - 20 minut temu, *.plus.pl Wszolek piąta kolumna odpowiedz

Kudłaty hiju - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Huk ci w buzie kutasie odpowiedz

Dimas - 28 minut temu, *.info.pl Spokojnie powinniśmy się w tym sezonie utrzymać z tym składem są gorsze drużyny:) odpowiedz

Bemowo - 5 minut temu, *.chello.pl @Dimas: Tak, dokładnie. Nie ma się co denerwować. Utrzymanie raczej pewne. odpowiedz

wiersz dla mioduskiego - 28 minut temu, *.orange.pl Miałeś chamie złoty róg (chęć Papszuna na prowadzenie Legii), miałeś, chamie, czapkę z piór (mistrzostwa i puchary): czapkę wicher niesie, róg huka po lesie, ostał ci się ino sznur, ostał ci się ino sznur. odpowiedz

kami - 28 minut temu, *.chello.pl Spadek jak ch.... odpowiedz

(L) - 29 minut temu, *.chello.pl Ale gówno grają...ale co tu się dziwić jak zatrudnia się trenera który ma gen przegrywu. odpowiedz

tomi - 31 minut temu, *.195.42 Nie chcieliście Wieteski to macie Jedze na stoperze i jak gra? odpowiedz

Dimas - 26 minut temu, *.info.pl @tomi: Akurat dziś na stoperze nie gra i z całej linii obrony wygląda najlepiej więc akurat nie trafiłeś;) odpowiedz

wtf - 26 minut temu, *.chello.pl @tomi: Jak ty widzisz Jędzę na stoperze,to weź Stoperan,podobno pomaga na oczy! odpowiedz

Zdzicho - 9 minut temu, *.tpnet.pl @tomi: ale zes blysnął, serio Jędza na stoperze? odpowiedz

Sobo(L)ew - 32 minuty temu, *.datapacket.com Wszolek, from hero to zero. pieprzony polonista. Chcemy Vukovica! odpowiedz

Atmosferić - 30 minut temu, *.orange.pl @Sobo(L)ew: Ta a jak przyjdzie vukovic to po 2 meczach będziecie pierdolić "vuko won". odpowiedz

Atmosferić - 33 minuty temu, *.orange.pl nowy sezon, nowy trener to samo gówno. odpowiedz

Wolfik - 31 minut temu, *.mm.pl @Atmosferić: Naprawdę z tymi personaliami spodziawałeś się cudów??? odpowiedz

Atmosferić - 23 minuty temu, *.orange.pl @Wolfik: Spójrz na inne kluby, czy srakowie - oni mają gorsze kadry a grają lepiej. Można przegrywać z Rakowem który już jest półkę albo 2 wyżej niż Legia ale reszta jest do ogrania. odpowiedz

Dimas - 19 minut temu, *.info.pl @Atmosferić: Masz rację ale my dalej gramy bez napastnika plus to co w środku wyrabia Slisz - długo go broniłem ale po tym meczu z ławki rezerwowych nie powinien przez kilka meczy wstać odpowiedz

Wolfik - 12 minut temu, *.mm.pl @Atmosferić: Cracovia nie ma gorszej kadry. My mamy kadrę na poziomie Stali Mielec z poprzedniego sezonu. Na dodatek gramy bez napastnika i stoperów. odpowiedz

Zgred - 35 minut temu, *.vectranet.pl Jak trener zaczął się podlizywać do kibiców to już czułem, że nie będzie dobrze. Vuko nie musiał się podlizywać itd. Wkładał ogrom pracy i miał twardą rękę odpowiedz

Hiszpan - 35 minut temu, *.telnaptelecom.pl Gdzie te transfery. Utasy odpowiedz

Adaś - 35 minut temu, *.centertel.pl skład na top3 szkoda że od dołu tabeli odpowiedz

o rety - 36 minut temu, *.inetia.pl Karny z dudy . odpowiedz

Zdzicho - 6 minut temu, *.tpnet.pl @o rety: serio? Nie znasz się odpowiedz

Pusia - 36 minut temu, *.vectranet.pl No to już od września zaczynamy walkę o utrzymanie, suuupeeeer odpowiedz

Zły - 37 minut temu, *.chello.pl Oni temu winni,oni temu winni ,wypie..lić ich powinni,widac ze loczek odpowiedz

Wolfik - 38 minut temu, *.mm.pl Zastanawiam się jak Kosta ma wygrać mecz nie mając stoperów ani napastnika....



To dobry trener, ale chyba nie cudotwórca. odpowiedz

Przemek - 21 minut temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: A może wypierd... z boiska Slisza, Rosołka i Picha na początek? Jak grasz tymi zawodnikami od początku to jakbyś wychodził i już przegrywał 0-1 .... odpowiedz

Wolfik - 1 minutę temu, *.mm.pl @Przemek: Pewnie, że można. Tylko kto za nich? Surowy Kastrati? Charatin, który do tej pory nie wie gdzie jest, ani po co? Wieczny talent Celhaka? odpowiedz

speed - 1 minutę temu, *.play-internet.pl @Wolfik: Stefan to nie jest dobry trener. odpowiedz

Przemek - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Jest szansa coś dziś ugrać mimo kilku koni trojańskich w naszym składzie, ale to już jest standard. Przed meczem obstawiałem tęgie lanie, ale teraz liczę , że w II połowie coś jednak możemy ugrać gdyż Cracovia również nie powala swoją grą. Z tym składem osobowym środek tabeli , dziwią mnie więc marzenia niektórych o mistrzostwie. odpowiedz

Zdzicho - 41 minut temu, *.tpnet.pl Remis ze slabs kirona, ktora tylko umie przeszkadzac, ograne zaglebie rudego, ktory jest slabym trenerem - wystarczylo, ze wywalili go z lechii i sa puchary w gdansku, a dzisiaj jak poukladana cracovia to bedzie dupa odpowiedz

Monster Miłkowice - 44 minuty temu, *.tpnet.pl Pich do zmiany

Kapustka do zmiany

Slisz do zmioany odpowiedz

Pab(L)o - 45 minut temu, *.mm.pl Dać charatinowi 3 mecze za slisza i zobaczymy co jest wart, bo szansy nie dostał, a slisz nie wiem co musi robić żeby usiąść na ławie, chyba że prezes myśli że sprzeda go hmmm pewnie odpowiedz

Zmęczony - 33 minuty temu, *.mm.pl @Pab(L)o: kosztował ponad mln euro. Kudłacz chętnie odzyskałby utopiony hajs odpowiedz

Zmęczony - 47 minut temu, *.mm.pl Miała być dziurawa obrona, tymczasem ofensywa jest jak ser szwajcarski, tarty, albo rozciapciany topiony, na chlebku maślanym. Kolacja jest lepszym pomysłem. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 50 minut temu, *.play-internet.pl SLISZ ŁACHUDRo, PICH EMERYCIE, ROSOŁEk Beznadziejo piłkarska... odpowiedz

Masta - 54 minuty temu, *.chello.pl Dziadami słabymi jesteście ze szok. Pogoń nie pozdrawia odpowiedz

Michał - 55 minut temu, *.plus.pl Slisz gra syf Pich tragedia Rosołek... dopiero w niedzielę po schabowym... Stasiu Czerczesow wróć... Mimo że jest ruskim...kor.a nasza gra to tragedia odpowiedz

Adaś - 55 minut temu, *.centertel.pl lecimy z ligi odpowiedz

grzesiek - 58 minut temu, *.centertel.pl Gorzej niz za vukovicia to wyglada. Zielu chyba nie przepadac musial za vuko. Ehhhh odpowiedz

Sebo - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Nikt nie zauważył że gol poprzedzony wznowieniem piłki przez bramkarza z "ruchomej piłki" zobaczcie to anal plus odpowiedz

mlody - 54 minuty temu, *.aster.pl @Sebo: Tu się zgadzam piłka przy bramkarzu była w ruchu odpowiedz

robal - 51 minut temu, *.vectranet.pl @Sebo: A na trawie przed piłką skakał pasikonik. To wszystko tłumaczy odpowiedz

Sobo(L)ew - 42 minuty temu, *.255.115 @Sebo: no i uj z tego że z ruchomej piłki?? Co ma piernik do wiatraka?? Gol to gol odpowiedz

koci łapci - 59 minut temu, *.vectranet.pl Po co Legia gra atak pozycyjny jak nie ma żadnego pomysłu na sforsowanie obrony przeciwnika? Jak się nie ma odpowiedniego zespołu to się gra bardzo prostą piłkę taką jaką gra Cracovia. A my ciągle bijemy głową w mur, a inni się śmieją i mają rację odpowiedz

(L) - 59 minut temu, *.mm.pl Slisz, pich i rosołek zmiana i można wtedy grać, najgorsze jest to że sracovia też dno odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Widzicie różnicę między Pich a Myszor lub Ribeiro a Pestka? Na uj nam takie stare, zagraniczne szroty odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Pich dzisiaj za ciezki i za wolny. Gdyby sie styknal z moja siostra to bylby i szybszy i zwrotniejszy, bo lody lody lody. odpowiedz

Wolfi - 1 godzinę temu, *.mm.pl Kapi powinien trafić, miał "patelnię"... odpowiedz

Sobo(L)ew - 52 minuty temu, *.datapacket.com @Wolfi: "patelnię" to Pich moze zrobic mojej siostrze co najwyzej. odpowiedz

Wolfik - 43 minuty temu, *.mm.pl @Sobo(L)ew: Nie wnikam, ale pewnie masz rację...:) odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl na ..uj nam takie transfery.hładun w domu ogłada mecz,Pich emerytura,Baku miał byc objawieniem jest głeboko w rezerwie,Wszołek był wiec nie traktuje go jako nowego gracza,tu brakuje jakości a to sie samo nie zrobi,trzeba wyciągac dolary inaczej bedzie bankrut!!!!!! odpowiedz

Pepcio(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie ma celnego strzału. Jest taka żenada, że moje klapki poszły na plażę odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Asystentem Kosty powinien zostac Vukovic. Razem ci dwaj to by rozj***li ta lige.

Inaczej bedziemy sie meczyc. A o mistrza beda walczyc Pogon, lech i Rakow. Rakow najwiekszy faworyt. odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl Spokojnie nie ma co się spieszyć z transferami, Pich, Rosołek, Slisz do wymiany po pierwszej połowie - gramy w 8 i dziura w środku obrony to co się dziwić :) ale jak ktoś na forum pisał walczymy o mistrza w tym sezonie;) odpowiedz

Przemek - 57 minut temu, *.t-mobile.pl @Dimas : Ci co mieli grać piach to go grają , zero zdziwienia. Gorzej , że Josue gra padakę w kolejnym meczu. odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl ta druzyna to jest jakas kpina,nic sie praktycznie nie zmieniło padaka trwa dalej odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Gdzie byli stoperzy? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Jacy stoperzy? Ostatni wyjechał do Francji, bez zastepstwa. odpowiedz

Krislegia - 1 godzinę temu, *.matrixinternet.pl Kto kur... wymyślił tego Picha????

odpowiedz

Cracovia Kraków - 1 godzinę temu, *.208.231 Będzie 3 do jaja odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie ma napastnika nie ma obrony jestr paralityk slisz który nie przeciał podania po ktorym poszla kontra i przegywamy.

zielinski i loczek ..uj wam w .upe,jestescie zerami odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Podawanie na boki i akcje w ślimaczym tempie są dopracowane do perfekcji.

Może za dwa-trzy lata jak będzie napastnik zaczną podawać do przodu... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Mamy dziurę w środku obrony co Craxa wykorzystała. Nie trzeba było długo czekac... odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ślisz!!! Co? Spier….j!!!! odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.mm.pl Bramka z czego??? Popatrzcie na przyjęcie Bartosza odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Ślisz tu uju ebany. Znowu Twój gol. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Bez napastnika jest lipa . odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Gramy eksperymentalnym środkiem obrony. A przecież "...nie sprzedamy Wieteski bez zastępstwa".



Cóż, mozna i tak. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No panowie... jak My się boimy Srakowii w 3 meczu to po co My gramy? Jazda z Cracovią na pełnej. K... odpowiedz

blagier - 1 godzinę temu, *.com.pl macie jakieś działające streamy? odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl @blagier: http://strims.top/CracoviaLegiaWarszawa.php?source=1 odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Apropos składu-zastanawiam się czy w końcu Abu dogada się z Hanną- razem meczyka dobrego w końcu zagrają...bo na razie,to tak słabo się dogadują... odpowiedz

Baku Baku to jest skład - 2 godziny temu, *.151.220 A gdzie Makana ja się pytam?! odpowiedz

Monster (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Tobiasz





Jędrzejczyk ... Rose ... Hanna ... Ribeiro

Sokołowski ... Josue

Wszołek ... Kapustka ... Muci

Kastrati odpowiedz

Ciekawy - 3 godziny temu, *.96.96 Czy pociąg specjalny dojechał? odpowiedz

Maszynista - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Ciekawy: nie stoi pod poznaniem - pomyliłem tory ;-) odpowiedz

Ciekawy - 3 godziny temu, *.96.96 @Maszynista: pytam się zorientowanych odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl @Ciekawy: Maszynista wie najlepiej czy pomylił tory he he odpowiedz

Konduktor - 2 godziny temu, *.orange.pl @robochłop: Maszynista nic nie wie, śpi pijany pod lokomotywą i tak chrapie, że wagony się poodczepiały... odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl @Konduktor: jeśli to prawda...to niech Maszynista zbiera pomału mandżur... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.