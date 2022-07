Runjaić: Wynik nie odzwierciedla przebiegu meczu

+ dodaj komentarz

1 godzinę temu

Nie chce mi się słuchać już tych bredni tego gadania jak to dobrze nie wyszliśmy w mecz po raz kolejny znowu nie gramy nic gramy sito totalne sito to jest jedna wielka kompromitacja nie wiem co dalej będzie z tą drużyną jak tak to ma wyglądać to po prostu głowa boli te wszystkie te wakacje to do nas nie dołączy to nie ma żadnych wartościowych transferow to co się działo w zeszłym sezonie to nie była wina vukovicia tylko tych patałachów którzy nie wiedzą na boisku co mają robić czy to będzie runiac czy to będzie vukovicto się nic nie zmieni jeżeli nie przyjdą piłkarze na poziomie którzy będą szanowali ta w jakim klubie grają szkoda mi tylko Aleksandra bo on się utożsamiasz z naszą drużyną a ten niemiec nawet nie ma pojęcia co to wszystko znaczy ...

