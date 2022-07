Konferencja pomeczowa

Zieliński: Nie pompujemy balonu

Piątek, 29 lipca 2022 r. 23:07 Mishka, źródło: Legionisci.com

Jacek Zieliński (trener Cracovii): To piękny wieczór dla nas. Dobry mecz w naszym wykonaniu, zwycięstwo nad Legią. Nie co dzień wygrywa się z Legią 3-0 i ma się po 3 kolejkach komplet punktów i 0 straconych bramek. Bardzo się cieszę, że dzisiaj zagraliśmy po swojemu. Może się wydawać, że byliśmy cofnięci, okopani, ale my graliśmy swoje i czekaliśmy, żeby Legię trafić. To się udało.



Poza sytuacją, kiedy był słupek i dobitka, Legia nie stworzyła sobie wielu sytuacji, odcięliśmy ich od dośrodkowań, zagraliśmy bardzo dobrze w defensywnie, a napastnicy też ruszyli. Duże słowa uznania dla chłopaków, zagrali super mecz, ale po 3 spotkaniach nie zdobywa się mistrzostwa ani nie spada z ligi. Dziś się cieszymy, ale od jutra szykujemy na mecz ze Stalą Mielec. Tak na spokojnie, nie pompujemy balonu.