Zdeklasowani

Sędziowie

Główny: Damian Kos

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Marcin Borkowski

Techniczny: Paweł Dziopak



robert60 - 10 minut temu, *.aster.pl Skoro skład mamy jeszcze słabszy niż w zeszłym sezonie, to dlaczego wyniki miałyby być lepsze?Jeden piłkarz na przyzwoitym poziomie w składzie (Wszołek) i drugi, któy musi się jeszcze odbudować (Kapustka). Reszta . W tej sytuacji trzeba się cieszyć z każdego punktu. Nie można się czepiać piłkarzy. Grają jak potrafią. To nie ich wina , że są w Legii, pomimo że na Legię są za słabi. odpowiedz

Legia 1970 - 11 minut temu, *.chello.pl O co chodzi…?CHWWD



Micha(L) - 22 minuty temu, *.chello.pl Slisz, Rosołek, Mioduski, Hanna.... odpowiedz

Hiszpan - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Z Lubinem w 2 połowie była taka padaka że cud że nie strzelili Legii kilku goli. W piątek Piast się obudzi i ciekawe co treneiro zaszprecha po kolejnym wp... odpowiedz

Lepki - 49 minut temu, *.play-internet.pl Trzeba się przyzwyczaić, że jesteśmy w tym momencie ligowym średniakiem. Pomidorówka wybacz ale w tym momencie ekstraklasa to chyba za wysokie progi.

Syn trenera - 53 minuty temu, *.play-internet.pl Wincyj sliszow i rosolkow i pichow....Jak Legia ma wygrać jak gra w 8 ósemkę każdy mecz....Kto ustala skład Trener czy Zieliński z Mioduskim...Ten sezon będzie jeszcze gorszy niż poprzedni ..Gdzie napastnicy.....Zamiast reprezentanta Szkocji na obronę drwal widzewiak z Uralu .. Masakra Degrengolada Legii sięga zenitu... odpowiedz

Tomasz - 55 minut temu, *.sky.com Jeżeli mamy przegrywać w takim stylu to niech zamiast tych wszystkich gwiazd grają Strzałki i inne młode chłopaki to chociaż będzie można wspierać swoich a nie zagraniczny zaciąg. odpowiedz

kalosz - 59 minut temu, *.mm.pl to ni ejest cracovia jak znamy z zeszlego sezonu....grają niczym'raków' -zagonili Legionisów,wiedzialem ze tak bedzie po ich poprzednimeczu odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ale rozpiździel. Masakra! Tu napastnik potrzebny na przedwczoraj. odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.hotelsatel.com Mareczek! Siwy bajerant dzwonil ponoc szuk pracy xD



Dawac wszyscy na Legie dawac po karnety!!!

Slizem, dwoma reczbikami i jedrzejczakiem to na grzyby mozba isc odpowiedz

Atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Te same wiekowe miernoty z poprzedniego sezonu - a zdziwienie wielkie że wyniki jak w poprzednim sezonie - a jakie mają być jak ci piłkarze są slabi i coraz starsi. Jedza wszołek josue mladenovic, pich, rose, i inne dziady. Zamiast na jakość mioduski zawsze szedł na ilość i wagonami ściągał miernoty.



Legia to klub przepłaconego zdezelowanego odpalonego 30latka.



W innych zespołach w 2 linii czy po bokach widać świeżość w Legii widać starość i ociężałość. odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Od początku twierdzę że Kosta to ujowy trener,co w Pogoni leciał na farcie. Dziś było widać kompeltny brak pomysłu na grę (tak jakby już w drodze na mecz wiedzieli że przegrają). Cracovia nas zagięła taktycznie i zabiegała fizycznie. Widać,że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do sezonu pod względem motorycznym,a do tego jak dochodzą braki kadrowe, to wygląda to paskudnie. Mój zaprzyjaźniony kolega ze Szczecina mówił mi,że już od dawna chcieli się ppzbyc kosty. Trener,który podchodzi do wszystkiego na lajcie,nie robi zmian,bo tak i najlepiej cały sezon by grał jedna jedenastką. Druga istotna osoba,winna temu wszystkiemu jest Jay-Z. Gościu ściąga piłkarzy na pozycję,które zupełnie nam nie są potrzebne,czyt. ŚO,DP itd,czyli stricte defensywnych. Co z tego że ściągnęliśmy picha,baku i napastnika,którego nikt prócz lekarzy w klubie nie widział? Gramy w ofensywie beznadziejnym beztalenciem Rosolkiem,starym Słowakiem bez formy i kompletnie nieprzygotowanym do gry Baku, więc jak mamy wygrywać. Augustyniak? Fajny transfer,tylko po co kurła? Bo jest okazja? Super,tylko że Rafał nam bramek strzelał nie będzie. Z drugiej strony oby tak dalej, byle do grudnia i wróci Vuko, głęboko na to liczę,bo może i umiejętności trenerskich nie ma,ale atmosfera w szatni jest,motoryka była, co widzieliśmy na wiosnę i jakoś to szło. Do dziś żałuję,że nie zostawili jego,tylko zatrudnili podróbkę trenera,co przez 5 lat w Polsce zrobił 25 zmian i nauczył się dwa słowa w naszym języku. Ale mam cichą nadzieję,że tylko do grudnia,a później go wyrzuca wraz ze Sliszem,Ribeiro,Rose,Pichem i Rosolkiem. odpowiedz

Portowiec - 44 minuty temu, *.centertel.pl @(L)eo: Bo chcieliśmy, 3 ostatnie sezony to masakra, oczy krwawiły. odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co na boisku robi wciąż Rosołek? Trzeci mecz, trzeci raz 90 minut i trzeci raz absolutne zero. Zero bramek, zero niczego. Równie dobrze moglibyśmy grać w 10, różnicy by nie było. Jak Kramer to kaleka jak Johanson, to niech na ataku gra chociaż Muci. Rosołek won z Legii. Następny to Slisz. Czemu ten człowiek jeszcze jest w Legii? Totalne nieporozumienie. Następny to mega duet Abu Hanna i Rose - też won z Legii szrociarze. I Pich kolejny. Również won. Dlaczego nie gra Baku tylko ta łamaga!? odpowiedz

Wojtas - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Legion: Popieram w 100%.Śpisz i Rosołek do usunięcia z tej drużyny. odpowiedz

(L)eo - 48 minut temu, *.t-mobile.pl @Legion: Nie wiem czy zauważyłeś,ale Baku nie gra,bo jest totalnie nieprzygotowany do sezonu pod względem fizycznym. Co z tego że będzie grał,jak może z dwa razy dotknie piłkę i ten błagający wzrok typu "no weź mi nie podawaj,no weź" xd odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.net.pl Czego nie ma LEGIA w rzeczywistości , a co ma ..... na etatach zapewne a ciężkie pieniądze ? LEGIA nie ma ...https://pl.wikipedia.org/wiki/Skauting_(sport) i wszystkiego tego co jest w tym linku Wikipedii wymienione. Czy ktoś z zatrudnionych wypatrzył na jakimś meczu zawodnika , który znalazł się w LEGII ? W LEGII tylko ROZGLĄDAJĄ się po ...... ścianach swoich pokoi - w których są zatrudnieni. Efektem tego rodzaju uprawiania przez nich skautingu jest to, że w tej chwili nie ma ... obrony , nie ma napadu. Praktycznie każda formacja wymaga wzmocnień. No , ale od samego ROZGLĄDANIA się / po ścianach pokoi / te wzmocnienia nie nastąpią , czego potwierdzeniem jest dzisiejszy wynik, którego wstyd przytaczać. Tyle i aż tyle w temacie. odpowiedz

Xyx - 1 godzinę temu, *.. Bez 9-ki na boisku ciężko wykreować jakieś okazje, Josue i Kapustka nie mają komu dostarczyć piłki, bo wszyscy stoją i się przyglądają, zamiast biegać bez piłki tworząc ruch.

Jak widać, czasami warto postawić na młodzież i są tego efekty odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niestety wszyscy kibice Legii zostali dziś sprowadzeni na ziemię. Nowy trener cudów nie dokonał, a materiał jakim dysponuje nadaje się do II ligi. Szczególnie wkur... bierze jak się patrzy na takich patałachów jak Yuri Ribeiro, Slisz, Rose czy Rosołek. Goście tego pokroju nigdy nie powinni nawet powąchać koszulki (L). Mioduski doprowadził Legię do przeciętności, bylejakości i teraz trudno będzie z tego się wygrzebać. odpowiedz

Yaro - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kosta słąbym trenerem jest i basta. W drużynie ma przecietnych kopaczy i nie potrafi zmotywować ich do gry tak by równie przecietni kopacze z Cracovi ich nie zdeklasowali. odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Po trzech meczach nowego sezonu wszyscy kibice Legii zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię no ale przede wszystkim pokazało, że poprzedni sezon to nie był przypadek. Nowy trener będzie miał ciężkie zadanie żeby ta drużyna powalczyła o puchary a już bardzo ciężkie aby zaczęła jako tako grać bo do tej pory znowu wszystko od przypadku do przypadku. Problem Legii to już nie tylko szefowie ale pozostali ludzie w pionie sportowym a więc trenerzy , skauci czy inni odpowiedzialni za jakość piłkarzy. Jak pokazują inne kluby potrafią sprowadzić do swoich zespołów zawodników dużo tańszych a przede wszystkim na podobnym lub lepszym poziomie sportowym nie mówiąc o wychowankach . Ta drużyna pewnie z czasem będzie grała lepsze mecze ale patrząc jak słabych mamy kopaczy i jak małe mają umiejętności miejsce w okolicach piątego będzie dużym sukcesem. odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Trudno wygrać mecz jesli formacja ataku nie istnieje. odpowiedz

Misiek75 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brak transferów a jeśli miały jakieś być to nie dochodzą do skutku .Kim mamy grać skoro nie ma dobrych transferów .Brak pieniędzy a Zieliński tylko udaje że ma władze .Co mu Miodek powie to ten zrobi ,niestety czekają nas chude lata ,jeżeli chodzi o wyniki .Nie chce się więcej pisać . odpowiedz

???? - 1 godzinę temu, *.plus.pl Slisz zapiernicza więc luzujcie ale Pich słabo A Rosołek ludzie dajcie spokój on gra bo pewnie chcemy wygrać pro junior czy coś tam. Naprawdę nie mamy nikogo do ataku odpowiedz

Syn trenera - 58 minut temu, *.play-internet.pl @????: Gdzie Slisz zapiernicza Chłopie to największa Łamaga w L od czasu nie wiem kogo...Gość nie umie grać w piłkę nie umie biegać, podawać, ma same straty...Z nim w składzie zawsze gramy w 10 odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl Spotkały się dwa zespoły Jacków Zielińskich. Jeden ma trenera który zrobił z dość średnich piłkarzy sprawną drużynę, przejmując rozsypaną schedę po słynnym celebrycie. Druga ma błazna dyrektora sportowego, który też przejął rozsypaną drużynę i w swym nieudacznictwie podtrzymuje chaos. Nie mamy kompletnie zębów przednich. Graliśmy lepiej w polu od Cracovii, ale nie ma kompletnie na kogo grać. Odszedł Pekhart, Lopez... nie mówię że byli dobrzy, ale teraz nawet tych prymitywnych wrzutek nie ma na kogo grać. My natychmiast potrzebujemy min. 2 napastników. Czasem gra się dwójką, czasem jest kontuzja, kartki, ktoś pod formą, albo któryś się nie sprawdzi. W końcu nie kupujemy za 5 mln euro. Do tego dopiero można dodać wiecznie chorego Kramera. A my się zastanawiamy nad 3 stoperami.... My nie przegraliśmy tego meczu stoperami tylko zerowym zagrożeniem pod bramką przeciwnika. Gdybyśmy choć jedną bramkę potrafili strzelić w pierwszej połowie, ten mecz toczyłby się zupełnie inaczej. My nawet goniąc wynik nie potrafiliśmy wypracować żadnej sytuacji, no może jedną po strzale Muci. odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tu nie ma się co spinać. Ten sezon nie będzie lepszy od poprzedniego. W dalszym ciągu w Legii niestety wciąż trwa skup drewna. Może więc zmienić nazwę na Legia Tartak. Który poważny klub sprzedaje na starcie swojego kapitana? Takie rzeczy tylko u nas. Jak ktoś zna taki przypadek to niech da znać. odpowiedz

tylko legia, legia warszafka - 1 godzinę temu, *.as9105.com @KibicL: Był w jednym klubie nie pamiętam nazwy piłkarz Luquinhas też go sprzedali przed stratem rundy odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.autocom.pl tak wyglada prawdziwe oblicze tej drużyny niestety odpowiedz

WM - 2 godziny temu, *.centertel.pl Vuko wróć.. Pseudo trener, pseudo drużyna. Przegrana 0:3 z bardzo słabą drullżyną... Dno... odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl @WM: zapomniałeś ? czy celowo pominąłeś pseudo właściciela? odpowiedz

WM - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @LewLegia: O kim tu wspominać... O tym pseudo właścicielu, to zwykły nieudacznik... Takiego typa potrzeba było, aby pozbawić mnie kibica od sezonu 1968/69 jakiejkolwiek chęci oglądania meczów... odpowiedz

Prion - 2 godziny temu, *.interkam.pl I przestańcie się tak spuszczać nad tym Tobiaszem....typowi wyszedł jeden pajacyk a la Boruc I każdy go na rękach by nosił a tu dziś kupa....co leciało mu na ryj to wybił I pewno jabym wybił hehe a co w bramkę to gol. Ręcznik beż doświadczenia Borucowi czy Malarzowi mógłby buty czyścić. Pogonić szczyla i tego pryszczatego drugiego i szukać bramkarza . A z nimi tych pozorantów Picha Rosolka Josue _ ten to dopiero wh...ograjca od kółeczek i niecelnych podań na 100metrow heh odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @Prion: ty jesteś idiotą czy tylko takiego udajesz?!! Obwiniasz naszego bramkarza o stratę którejś z bramek?!!! Uważasz że problem Legii leży w młodym chlopaku na bramce??!!! Jeżeli tak to jesteś idiotą!!! odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.torun.pl @Prion: Przeciez on trenuje pod okiem Malarza :) Malarz wpuszczal prawie w kazdym meczu gola to Tobiasz go nasladuje :) odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Prion: panie kolego przy zadnej z bramek mlody Tobiasz nie mial szans obrony gdyby nie on bylo by moze i 6-0 jest mlody jeszcze nie jedna szmate i on wpusci ale to material na b.dobrego bramkarza juz na dzis jest dobry nie to co pryszczaty Czarek z Łukowa jego juz dawno powinni wypozyczyć np. Do Izolatora Boguchwala albo do Wisły Puławy lub Resovii Rzeszow. odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bez obrony i napastnika z prawdziwego zdarzenia nie da się wygrać meczu. Obecne wyniki (przy tym składzie) idą już zdecydowanie na konto obecnego dyr. sportowego J. Zielińskiego i jego pryncypała. odpowiedz

Adaś - 2 godziny temu, *.centertel.pl To co Vuko wróc po raz trzeci...? odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Adaś: a myslisz czemu nie poszedl do partizana. Ciagle liczy ze ktos pojdzie po rozum do glowy i bedzie mogl robic to co lubi w klubie ktory kocha odpowiedz

Mateusz KOPYTO Borek - 2 godziny temu, *.105.240 Zielu TOP Mioduch TOP Runiacz TOP Legia TOP I liga TOP odpowiedz

clod - 2 godziny temu, *.play-internet.pl co tu pisać, tu trzeba dzwonić odpowiedz

Cegiełka - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 1. W rywalizacji trenerów Zieliński ośmieszył Runjaica;

2. Tak jak trener Zieliński ośmieszył Runjaica, tak przy 3 golu Siplak ośmieszył Jędzę - zakręcił nim jak na podwórkowym boisku;

3. Tobiasz to ręcznik w bramce - jeśli piłka nie leci w niego, to gol;

4. Młode łepki z Krakowa zajechały naszych kondycyjnie, pod koniec meczu zabiegali ich na amen. Nasze pseudogwiazki z Ł3 spasione na kebabach i hamburgerach na koniec nie dawali rady szybkościowo i wytrzymałościowo tym dzieciakom spod Wawelu.



A tak w ogóle, to fakty są takie, że jesteśmy siermiężną, przeciętną ligową drużyną w tej jednej z najsłabszych lig w Europie i z każdym możemy przegrać. Takich łomotów i upokorzeń jeszcze wiele przed nami wiele w tym sezonie. odpowiedz

atric - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @Cegiełka: tak dwa je....z pola karnego i rzut karny moze ty bys obronil???? Zeby nie Tobiasz bylo by moze i 5-0 a moze i 6-0.



Adaś - 2 godziny temu, *.centertel.pl skład top3 od końca.... odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 2 godziny temu, *.orange.pl Wracam z uporem maniaka do mojego komentarza po meczu z Lubinem-

Płacimy zaSlisza 1,5 mln euro mając u siebie i oddając za darmo Łakomego.... Ściągamy jakiegoś Hannę, oddając w gratisie Mosora.... Ludzie... Przestańmy już sponsorować ten objazdowy cyrk... Serce boli.... Ale takie są fakty.... odpowiedz

mrsn - 2 godziny temu, *.centertel.pl Legia jak zwykle mnie nie zawodzi u buka xd odpowiedz

Nikt ważny. - 1 godzinę temu, *.chello.pl @mrsn: warto grać przeciwko Legii,bo pewnie będą wysokie kursy... odpowiedz

Roul - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wynik odpowiedział na jakość piłkarzy, bez wzmocnień będziemy się bronili przed spatkiem. Ten zespół nic więcej już nie pokarze. odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jeszcze trochę i Prezes weźmie sprawy w swoje ręce.





ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Zasłużona porażka, na chwilę obecną na tyle stać ten skład, który dziś grał. Dopóki nie poprawimy gry ofensywnej nadal będziemy osiągać takie wyniki na jakie pozwoli przeciwnik. Jak sobie pomyślę, że ściągamy jeszcze jednego łamignata na defensywnego pomocnika a do końca sezonu będziemy grać Pichem, Mucim, Kastratim i Rosołkiem to myślę, że powtórzenie wyniku z poprzedniego sezonu będzie dobrym wynikiem. odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.138.124 Do Pogoni wypad odrazu mówiłem że to niemic Vuko uratował i powinien zostać ale wszyscy mądrzejsi odpowiedz

Prion - 2 godziny temu, *.interkam.pl Brawo Miodek brawo Jacek jest git. No i napastnik mega brawo Rosolek odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Systematycznie osłabiamy skład. Grają Ci, którzy muszą bo zmiennicy są jeszcze bardziej słabi. Co wniósł dziś do gry Kastrati czy Muci? Wieteska sprzedany, a przcież zastepstwa nie ma. Lewa obrona nie istnieje, bo Riberio to gracz na 2-ga ligę.



No i kto ma strzelac bramki? Bo przeciez nie Rosołek....



Ekipa na poziomie mieleckiej stali z poprzedniego sezonu. Albo bedzie on przejściowy, albo trzeba sie przyzwyczajać do miejsca w dolnej połówce tabeli. odpowiedz

LewLegia - 2 godziny temu, *.net.pl @Wolfik: ciągle starasz się rozsądnie wszystko tłumaczyć co się dzieje z Legią, bo Ci bardzo zależy na klubie i chcesz żeby było OK.

Problem w tym, że właściciel ma to w dupie i nie Ł3 go wali, jedyne co go interesuje to hajs. Ma nas gdzieś i co więcej ośmiesza nas już drugi rok w tej dupoklasie i robi pośmiewisko na całego. odpowiedz

Literat - 2 godziny temu, *.net.pl Znowu koszmar się zaczyna,

bukmachera to przyczyna?

Może grajków co są w raju

po dziewuchach tych z Dubaju?

Cała prawda jest wiadoma

choć cześć będzie zawiedziona

Wina jedna jest wszystkiego ,

to wyczyny mioduskiego. odpowiedz

Glonus - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeden, dosłownie jeden celny strzał prze 90 minut z dokładką... Koszmary wracają... No i jak zwykle brak planu na grę....

Jesteśmy w dupie i tyle powiem, bo te poprzednie mecze nie były lepsze... odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Kopania się po czole ciąg dalszy.Gra Rosołkiem,Sliszem i Pichem to granie w 8.Jeden celny strzał w 69 minucie.

Jesteśmy mistrzami w podawaniu w poprzek i do tyłu.

W plusach i minusach po meczu zapewne połowa drużyny będzie chwalona.A średnia ocena drużyny po meczu wyniesie 2,8.

Proponuje teraz wolne do środy.

Idziemy drogą Wisły Kraków. odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Darek : 10000% racji trzech deasparados Won....kiedy Niemiec zobaczyć że Slisz to dno...Pich Rosołek dramat...Skład chyba Zieliński z Mioduskim ustalają.. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl 3.......2.........1

SEZON STĘKANIA ROZPOCZĘTY

za Vuko ta gra zacxynała jako tako wyglądać. A dzisiaj wracamy do starej przegranej Legii michniewicza. Gratulacje miodek, gratulacje zielu. odpowiedz

Beck - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zaczęło się...... odpowiedz

Bocian - 2 godziny temu, *.223.91 Serce peka, ale jestesmy sredniakami w tej smiesznej lidze… odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.mm.pl Rosołek, slisz i pich poziom A klasy, ale zapytajmy prezesa jaki jest napastnik którego można wystawiać za rosolka??????? odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Deja vu sprzed roku....brak normalnych transferów, piłkarzami - pajacyki. Trener na lat(a)o. Trzeba chyba realnie podejść do sezonu, bez wielkich oczekiwań, poza utrzymaniem się w lidze. Jesteśmy piłkarsko bardzo przeciętni... odpowiedz

Roger_1916 - 2 godziny temu, *.161.196 Tu się nic nie zmieniło - to jest skład węgla i papy. Banda przepłaconych frajerów.

Na plus jedynie Tobiasz i Kapustka. Reszta w siną dal.... odpowiedz

. - 2 godziny temu, *.vectranet.pl co się dzieje redakcjo ? odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl utopieni w kałuży odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.autocom.pl Wieteska wam się nie podobał? To mata Abu Hannę. Dwie bramki jego. Jozue? To jakiś basebollista? Rosołek "grał" cały mecz. Kupujcie karnety.... odpowiedz

Rafalek - 2 godziny temu, *.orange.pl Z tydzien tez 90 min w 10? odpowiedz

