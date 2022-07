Pich: Największym problemem było ostatnie podanie

- Nie byliśmy zaskoczeni, takiego meczu się spodziewaliśmy. Mieliśmy dużo posiadania piłki, ale niestety nie udało nam się stworzyć klarownych sytuacji. Dwie bramki straciliśmy po naszych błędach. Nie powinniśmy ich popełniać - powiedział po meczu z Cracovią Robert Pich . - Szkoda sytuacji na 1-1 w pierwszej połowie, ale nie mieliśmy szczęścia. Ten mecz nie ułożył się po naszej myśli. Musimy poprawić naszą finalizację i stwarzanie sytuacji bramkowych. - Spodziewaliśmy się Cracovii mocnej w kontratakach. Tak też było dzisiaj. Największym problemem było ostatnie podanie, ciężko było się przedrzeć przez krakowskich obrońców. Traciliśmy dużo piłek, po których musieliśmy szybko wracać. To napędzało Cracovię. Mieliśmy parę sytuacji, które mogły skończyć się bramką. Szkoda, że wracamy z zerowym dorobkiem strzeleckim. Bramka na 1-1 czy 2-1 dużo by nam dała i ten mecz mógłby potoczyć się inaczej.

Rozczarowany - 35 minut temu, *.datapacket.com Największym problemem jest twoja postawa pseudo grajku! odpowiedz

targówek - 46 minut temu, *.orange.pl Pich to zwykły sabotażysta - jak taki gość mógł trafić do Legii ? odpowiedz

Hiszpan - 49 minut temu, *.play-internet.pl Największym problemem jest trio Pich-Slisz-Rosołek. I trener bez jaj co nie wykopie takich gamoni do rezerw. odpowiedz

