Plusy i minusy po meczu z Cracovią

Niedziela, 31 lipca 2022 r. 17:00 Maciej Frydrych , źródło: Legionisci.com

W piątkowy wieczór legioniści przegrali 0-3 z Cracovią. To pierwsza porażka warszawiaków w sezonie 2022/23. Zapraszamy do ocen, jakie przyznaliśmy "Wojskowym".



Paweł Wszołek - W 26. minucie szukał dośrodkowaniem kolegi, lecz zagrał za głęboko, a piłkę wyłapał bramkarz. W 45. minucie Wszołek świetnym podaniem obsłużył Picha, który zmarnował bardzo dogodną okazję. Po chwili celną wrzutką znalazł Jędrzejczyka, który strzałem głową trafił jedynie w słupek. Tuż po zmianie stron “Wszołi” dotknął piłkę ręką w polu karnym, a arbiter wskazał na jedenasty metr. W 63. minucie przytomnie oddał futbolówkę Muciemu, który w dobrej sytuacji chybił. Jeżeli mielibyśmy kogoś pochwalić, to właśnie jego. Wszołek dobrze podawał i często dawał okazję innym zawodnikom na oddanie strzału. Zapominając o tym przypadkowym dotknięciu futbolówki ręką w polu bramkowym, starał się grać ofensywie, jednak jego koledzy nie współpracowali z nim odpowiednio. Opuścił murawę w 77. minucie.







Kacper Tobiasz - W 25. minucie popisał się fenomenalną interwencją przy mocnym strzale Kakabadze. W 37. minucie nie dał rady obronić bardzo silnego strzału Rakoczego. Tobiasz w tej sytuacji był bez szans. Dziesięć minut później poradził sobie z niepozornym, lecz groźnym uderzeniem Jablonskyego. Kilka minut po zmianie stron musiał stanąć oko w oko z Makuchem, który ustawił piłkę na jedenastym metrze. Niestety, 19-latek skapitulował. W 83. minucie popisał się świetną interwencją przy strzale Kakabadze. Po chwili Gruzin ponownie zmusił do wysiłku Tobiasza. W końcówce meczu golkiper po raz trzeci wyjmował piłkę z siatki. Z pewnością gdyby nie bardzo dobre interwencje Tobiasza, Legia w Krakowie przegrałaby zdecydowanie wyżej.



Bartosz Kapustka - W 10. minucie miał świetną okazję, aby zmusić do wysiłku bramkarza, lecz fatalnie chybił. Chciał grać ładnie, ale również mądrze, niestety przydarzały mu się bardzo proste błędy w ofensywie. W 45. minucie dobijał piłkę po tym, jak ta odbiła się od słupka. “Kapi” powinien uderzyć lepiej, lecz futbolówka poszybowała nad poprzeczką. W 69. minucie oddał strzał zza szesnastego metra. To łatwe uderzenie wyłapał Niemczycki, jednak warto napomnieć, że było to pierwsze, a zarazem jedyne celne uderzenie legionistów w tym spotkaniu. Starał się, na murawie zostawił serce, ale musi być bardziej skuteczny i dokładny. Zszedł z boiska w 77. minucie.



Lindsay Rose - W 8. minucie chciał zmieścić piłkę przy krótkim słupku, lecz ta wylądowała na bocznej siatce. W 40. minucie zrobił dużo dobrego. Powalczył o piłkę, a następnie dobrym podaniem znalazł Rosołka, który stracił futbolówkę. W samej końcówce pierwszej połowy genialnie przerwał atak Cracovii. Stoper zanotował bardzo dobrą pierwszą połowę, grał pewnie, a dla rywali był sporą przeszkodą. Niestety po zmianie stron wielokrotnie brakowało u niego koncentracji i popełniał proste błędy.



Joel Abu Hanna - Charakteryzowała go ostra i agresywna gra. W końcówce meczu wyskoczył do Kallmana, jednak zdecydowanie za późno, przez co Fin umieścił futbolówkę w siatce. Był to oczywiście błąd naszego stopera, jednak takowe przez większość meczu mu się nie przydarzały. Grał raczej pewnie oraz zdecydowanie, co się chwali.



Artur Jędrzejczyk - W 4. minucie świetnie zatrzymał groźną akcję krakowian. W samej końcówce pierwszej połowy miał dogodną okazję, ale strzałem głową trafił piłką w słupek. W 60. minucie mądrym wślizgiem zabrał futbolówkę Myszorowi, który rozpędzał się lewą flanką. W samej końcówce spotkania nie był w stanie zabrać piłki Siplakowi, który następnie zanotował asystę. Jędrzejczyk biernie atakował przeciwnika. Nie był to dobry mecz doświadczonego obrońcy. "Jędza" słabo grał w ofensywie, a dodatkowo popełniał błędy w defensywie.



Robert Pich - Powinien wspomagać nieporadnego tego dnia Ribeiro, aczkolwiek tak nie było. W 38. minucie wraz z Portugalczykiem bardzo pasywnie atakowali Myszora, który zanotował asystę. Miał dobrą okazję w końcówce pierwszej połowy. Pich nie zdecydował się na strzał, po czym stracił swoją szansę. W 56. minucie dobrze wrócił do defensywy i zagarnął futbolówkę rywalowi. Po chwili oddał mocny strzał zza pola karnego, lecz chybił. Ponownie nie pokazał się z dobrej strony. Na murawie wygląda słabo i nie widać światełka w tunelu, aby "odpalił". Zszedł po godzinie gry.



Josue - Portugalczyk bardzo słabo wszedł w ten sezon. Pomocnikowi brakuje wszystkiego, czym brylował na boiskach Ekstraklasy w zeszłym sezonie. Nie wiem czy to wina kapitańskiej opaski, czy po prostu gorszej formy, ale wygląda to nie najlepiej. W Krakowie większość jego zagrań była niedokładna, a sam często gubił piłkę.



Maciej Rosołek - W 55. minucie uderzył z ostrego kąta, lecz futbolówkę z łatwością wyłapał bramkarz. To był jedyny moment, kiedy Rosołek był widoczny. Niestety, trzeba to powiedzieć ponownie, "Rossi" to nie jest napastnik na Legię. "Wojskowi" potrzebują "dziewiątki" na już.



Bartosz Slisz - W 37. minucie był zupełnie zagubiony. Stał w polu karnym sam, nie atakując piłki ani rywala. Grał bardzo słabo. Popełniał błędy, podawał niedokładnie, mało walczył, po prostu przeszedł obok meczu. Ciężko znaleźć pozytyw w jego grze. Slisz po raz kolejny pokazał, że powinien następne spotkanie rozpocząć na ławce rezerwowych. Zszedł z boiska w 83. minucie.



Yuri Ribeiro - Popełnił prosty błąd w 28. minucie, po czym akcję konstruowali krakowianie. Na szczęście, do strzału nie doszło. Cracovia często atakowała prawą flanką, gdzie ogromne problemy miał Portugalczyk. Nawet przy pierwszej akcji bramkowej Ribeiro bardzo pasywnie napierał na Myszora, który miał dużo miejsca i czasu, a w konsekwencji zanotował asystę przy trafieniu Rakoczego. Próbował zagrozić bramce w 81. minucie, lecz piłka opuściła murawę. Słabe widowisko w jego wykonaniu. W defensywie był bardzo niezdecydowany i wolniejszy niż rywale.



Zmiennicy



Ernest Muci - Wszedł na boisko w 60. minucie. Po trzech minutach miał okazję oddać strzał, lecz przestrzelił. To nie było złe wejście Albańczyka. Muci ponownie pokazał się z niezłej strony na placu gry. Przede wszystkim walczył i starał się.



Makana Baku - Wszedł na boisko w 77. minucie. Raz bardzo zwinnie i dynamicznie urwał się z futbolówką, lecz następnie Ribeiro nie wykorzystał szansy, którą dał mu Baku. Grał jednak za krótko, aby wystawić mu notę.



Lirim Kastrati - Na murawie pojawił się w 77. minucie. Grał za krótko, aby oceniać.



Igor Charatin - Wszedł na plac gry w 83. minucie. Występ za krótki, aby przyznać mu ocenę.