Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Jedyną pozytywną ocenę za piątkowy mecz w Krakowie otrzymał Kacper Tobiasz. Występ bramkarza Legii oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otryzmali niskie i bardzo niskie noty. Najsłabiej zagrał Maciej Rosołek - 1,6. W sumie oceniało 797 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,2. Tobiasz 3,7 Jędrzejczyk 2,4 Kapustka 2,4 Wszołek 2,2 Josue 2,2 Rose 2,2 Muci 2,2 Baku 2,1 Abu Hanna 2,1 Yuri Ribeiro 2,0 Charatin 2,0 Slisz 1,8 Pich 1,8 Kastrati 1,8 Rosołek 1,6

Wukashi - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Szałachowski za wysoko! odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I tak wysokie te oceny - ja dałem równo, wszystkim po 1. odpowiedz

Kars - 1 godzinę temu, *.net.pl Jakim cudem slisz ma więcej niż 1???!!!! Ten człowiek jest twarzą obecnej Legii - nieporadny, zagubiony, robiący babole. On w tym jednym meczu zrobił cracovii trzy akcje bramkowe - tylko jedna skończyła się golem.

Dopóki taka niedorajda będzie grała w środku pola dopóty będziemy drużyną środka tabeli (oby nie walczącą o utrzymanie).. odpowiedz

tonton - 41 minut temu, *.84.9 @Kars: Slisz (wraz z mamą, tatą, ciocią itd.) daje sobie ocenę 5... wystarczy kilka takich ocen i robi się średnia powyżej 1,5 odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.144.208 Transfermarkt podaje że Włodar odszedł za 15 tys. euro. Obecna wartość 300 tys euro.

Nie chcieli Furmana i Wolskiego?

Prezes wiadomo, szkoda słów.

Jacek jest albo figurantem albo się nie nadaje.

Trener który pozwolił przegrać sparing z Motorem pierwszym składem sam sobie wystawił świadectwo.

Piłkarzy poznaliśmy w zeszłym sezonie. Nadzieję wzbudza Tobiasz.

Generalnie nieporozumienie.

Kibice(którzy chodzą) trzymają poziom i to jedyny plus. odpowiedz

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.chello.pl Jakby nie patrzeć Kacper wpuścił 3 bramki. Karnego mógł obronić, ale fatalnie na nogach się zachował.

Na wyrost ta ocena. odpowiedz

jama - 2 godziny temu, *.62.165 @Szmu(L)ki: ty jestes fatalny... odpowiedz

Student_L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @jama: Michał, daj już spokój. ;) odpowiedz

fan1956 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl To o 50% za wysoko a Pierdołek= Rosołek max ,,1,, odpowiedz

