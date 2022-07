Z obozu rywala

Cracovia przed meczem z Legią. Dobry początek

Czwartek, 28 lipca 2022 r. 21:03 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 legioniści w ramach 3. kolejki Ekstraklasy zmierzą się z Cracovią, która bardzo dobrze rozpoczęła sezon 2022/23.







Zeszły sezon dla "Pasów" był przyzwoity, choć oczywiście krakowianom zdarzały się gorsze moment - jak pasmo pięciu meczów bez zwycięstwa czy przegrana w derbach Krakowa, która przelała czarę goryczy i przyczyniła się do zwolnienia trenera Michała Probierza. Warto dodać, że 49-latek w klubie był od ponad czterech lat, a dodatkowo pełnił funkcję wiceprezesa ds. sportowych. Zastąpił go szkoleniowiec Jacek Zieliński, który od początku zmienił grę swoich podopiecznych. Ostatecznie jego zespół uplasował się na 9. miejscu w tabeli, czyli lokatę wyżej od Legii.







Trener Zieliński podkreślał, że Cracovia nie potrzebuje wielu wzmocnień. Jak powiedział, tak zrobił. "Pasy" nie brylowały na rynku transferowym. Do Krakowa przyjechało dwóch środkowych napastników, gdyż była to newralgiczna pozycja w zespole. Ciekawie wygląda 24-letni Fin Benjamin Källman, który prawie całą karierę spędził w Skandynawii. Z wyjątkiem rundy jesiennej sezonu 2018/19, kiedy to reprezentował barwy szkockiego Dundee FC. Snajper może się pochwalić zdobyciem Pucharu Finlandii z Interem Turku w 2018 roku, a już w następnym sezonie sięgnął po krajowy puchar w Norwegii z Vikingiem Stavanger. Dodatkowo w sezonie 2020/21 został królem strzelców ligi norweskiej będąc piłkarzem FK Haugesund. Piłkarz jest reprezentantem swojego kraju. W narodowych barwach rozegrał siedem gier, w których strzelił dwa gole. Drugim snajperem jest 23-letni Patryk Makuch, który ostatnio reprezentował barwy Miedzi Legnica. Ostatni mistrzowski sezon dla piłkarza w I lidze był bardzo udany. Makuch w rozgrywkach ligowych strzelił 14 goli. Ostatnim wzmocnieniem Cracovii jest japoński pomocnik Takuto Oshima, który ostatnie dwa lata spędził na Słowacji. 24-latek najwięcej grał w barwach Zemplinie Michalovce, gdyż rozegrał 48 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował asystę. Zdecydowanie największym osłabieniem "Pasów" jest odejście Holendra Pelle van Amersfoorta, który nie podpisał nowej umowy z Cracovią. Piłkarz w Krakowie spędził trzy lata. Przez ten czas rozegrał 110 spotkań, w których zdobył 27 bramek i zanotował 11 asyst.







Sezon 2022/23 krakowianie zaczęli bardzo dobrze. Cracovia na inaugurację wygrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 2-0. Już w następnej kolejce "Pasy" dołożyły kolejne zwycięstwo 2-0 pokonując Koronę Kielce. Zespół Jacka Zielińskiego z sześcioma punktami zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli.



Postać zespołu



Wciąż spore wrażenie w składzie Cracovii robi Jewhen Konoplanka, który przyjechał do Polski przez bandycki atak Rosjan na Ukrainie. Skrzydłowy został w Krakowie na dłużej, a zawodnika z takim CV w drużynie "Pasów" nigdy nie było. Póki co, zawodnik w naszym kraju nie zaistniał. Konoplanka w Ekstraklasie dotychczas rozegrał dziesięć meczów, lecz nie strzelił gola, ani nie zanotował asysty. Kibice Cracovii liczą również, że nowym asem w talii trenera Zielińskiego będzie wcześniej wspomniany Makuch.



W całej historii oba zespoły rywalizowały ze sobą 85 razy. Legioniści zwyciężali 48 razy (ok. 56%), a przegrywali 19 razy (ok. 22%). Remis padał 18-krotnie (ok. 21%). Bilans bramkowy to 144 - 92 na korzyść warszawiaków. Ostatni mecz obu drużyn w Krakowie zakończył się skromnym zwycięstwem 1-0 gospodarzy. Warto dodać, że od 2006 roku "Wojskowi" zaledwie trzykrotnie musieli uznać wyższość "Pasów".