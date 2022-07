Sparing: Zawisza Bydgoszcz 1-2 Legia II Warszawa

W meczu sparingowym Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz 2-1. Do przerwy bramki nie padły. W najbliższą sobotę o godzinie 12:00 w inauguracyjnym spotkaniu III ligi rezerwy stołecznego zespołu podejmą Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Zawisza Bydgoszcz 1-2 (0-0) Legia II Warszawa 1-0 50' Mielcarek 1-1 72' 1-2 76' Zawisza (skład wyjściowy): Oczkowski (Tkaczyk), Nowak (Wędzelewski), Paliwoda, Urbański, Oczkowski, Rugowski (Chachuła), Koziara, Sochań (Maciejewski), Dahms (Mielcarek), Żylski (Felipe Eduardo), Okuniewicz (Falciano)

