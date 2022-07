Nikodem Niski odchodzi do Resovii

Nikodem Niski , który znajdował się w szerokim składzie pierwszego zespołu Legii, ale dotychczas grał jedynie w rezerwach naszego klubu, odchodzi do I-ligowej Resovii na zasadzie transferu definitywnego - poinformował Szymon Janczyk z Weszło. 20-letni Niski w III-ligowych rezerwach Legii rozegrał łącznie 56 meczów. Był wypożyczany już do Chrobrego Głogów (2020/21, 9 meczów w I lidze) oraz GKS-u Bełchatów, ale w barwach tego drugiego zespołu nie zadebiutował, ze względu na wycofanie się drużyny z rozgrywek II ligi. Boczny obrońca na Łazienkowską trafił w 2016 roku z Huraganu Wołomin.

Joker - 38 minut temu, *.chello.pl Dlaczego robicie znowu zagraniczny szrot a pozbywacie się Polaków? Gdyby nie Wszołek to nie byłoby ostatnio dwóch bramek. Myślicie tam? odpowiedz

Zenon - 52 minuty temu, *.206.174 Kolejny ogór z akademii. Zaorać to wszystko albo bazar zrobić, przynajmniej opłata targowa będzie. odpowiedz

Żyrardów - 1 godzinę temu, *.125.101 Nastepny

Akademia Legii nie dla Legii

Trzeba to jakoś tzn Zieliński musi uporządkować

Co zdolniejszy odchodzi odpowiedz

Wysoki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ale dlaczego, był za niski? odpowiedz

Legion - 2 godziny temu, *.194.12 Same asy w tej Akademii. Kto tylko skończy wiek juniora, to zaraz odchodzi na zasadzie transferu definitywnego do niższej ligi. odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl Za niski na Legię ? odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.plus.pl Niski za niski czy za cienki? odpowiedz

jACA - 3 godziny temu, *.enf.pl Resovia to też CWKS, tyle że Cywilno - Wojskowy Klub Sportowy.

Witamy Nikodem i powodzenia w biało czerwonych barwach. odpowiedz

kulturalny cham - 3 godziny temu, *.46.112 powodzenia odpowiedz

