Ponad 10 tys. kibiców obejrzy mecz Cracovii z Legią

Piątek, 29 lipca 2022 r. 10:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiejsze spotkanie 3. kolejki ekstraklasy na stadionie przy ulicy Kałuży pomiędzy Cracovią i Legią Warszawa obejrzy co najmniej 10 tysięcy kibiców. W piątek licznik sprzedanych wejściówek, wraz z posiadaczami abonamentów przekroczył 9,2 tysiąca osób. Doliczając do tego kilkuset osobową grupę fanów Legii, a także spodziewaną sprzedaż wejściówek w dniu meczu, możemy być pewni, że ponad 2/3 trybun krakowskiego stadionu będzie zajętych.



Bilety normalne kosztują od 20 do 50 złotych (dla posiadaczy kart kibica Cracovii). Początek spotkania o 20:30.



Na ostatnim meczu Cracovia - Legia, w grudniu 2021 roku, obecnych było 10 214 widzów (brak kibiców gości). Jeszcze więcej osób przybyło na spotkanie rozgrywane we wrześniu 2019 roku - 13 053 (w tym 650 fanów Legii). Najmniejszą widownię na stadionie przy Kałuży spośród meczów z Legią (nie licząc tych rozgrywanych podczas pandemii i ograniczonej liczby widzów) zgromadziło spotkanie z 2 września 2018 roku, które obejrzało 8 123 kibiców, w tym 547 fanów z Łazienkowskiej.