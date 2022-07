Wygrana Kielana w deblu turnieju w Łodzi

Od poniedziałku w Łodzi rozgrywany jest turniej ITF M15 "Zahir Kebab Łódź Cup 2022", w ramach cyklu Lotos PZT Polish Tour, w którym wziął udział zawodnik Legii, Szymon Kielan . Legionista, na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego dotarł do półfinału singla, gdzie musiał uznać wyższość Pawła Ciasia, z którym przegrał walkę o finał 3-6, 4-6. Legionista w parze z Petrem Nouzą zwyciężył z kolei w deblu. W finale pokonali parę Słowaków - Milosa Karola i Lukasa Pokornego 7-5, 6-4. Wyniki Szymona Kielana w singlu: I runda: Szymon Kielan - Andrea Gola 6-2, 6-4 II runda: Szymon Kielan - Lukas Pokorny 3-6, 6-4, 6-3 1/4 finału: Szymon Kielan - Kristjan Tamm 7-5, 6-1 1/2 finału: Szymon Kielan - Paweł Ciaś 3-6, 4-6 Wyniki Szymona Kielana w deblu: I runda: Szymon Kielan/Petr Nouza – Cigarran/Hess 6-1, 6-0 1/4 finału: Kielan/Nouza - Rajski/Wójcik 7-6(1), 7-5 1/2 finału: Kielan/Nouza - Gola/Parizzia 6-2, 4-6, 10-3 Finał: Kielan/Nouza - Karol/Pokorny 7-5, 6-4

