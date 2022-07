Koszykówka

Travis Leslie nowym koszykarzem Legii

Piątek, 29 lipca 2022 r.

Sekcja koszykówki Legii Warszawa zakontraktowała ostatniego zawodnika przed rozpoczęciem przygotowań do sezonu 2022/23. Zespół wicemistrza Polski wzmocnił 32-letni amerykański rzucający, Travis Leslie, który ma za sobą występy w NBA, a także klubach hiszpańskiej i francuskiej ekstraklasy.



Amerykanin może występować na wszystkich pozycjach obwodowych, ale zazwyczaj na boisku pełni funkcję rzucającego obrońcy. Mierzący 193 centymetry zawodnik jest absolwentem uniwersytetu Georgia - w barwach drużyny Georgia Bulldogs rozegrał łącznie 90 meczów. W 2011 roku Leslie został wybrany w drugiej rundzie draftu przez Los Angeles Clippers. Na parkietach NBA wystąpił 10 razy, po czym w marcu 2012 roku rozpoczął występy w Bakersfield Jam, klubie filialnym Clippers rywalizującym w G League. W G League, czyli na zapleczu NBA występował również w Santa Cruz Warriors, z którym zdobył wicemistrzostwo ligi. Zagrał również w meczu Gwiazd G League i został uznany MVP tego wydarzenia. Po świetnym sezonie ponownie wzbudził zainteresowanie klubów z NBA - tym razem podpisując krótkoterminowy kontrakt z Utah Jazz, który jednak nie został przedłużony, wobec czego Leslie zdecydował się rozpocząć grę w Europie.







W sezonie 2013/14 zawodnik związał się z francuskim ASVEL Villeurbanne, w barwach którego występował m.in. w rozgrywkach EuroCup. W styczniu 2014 roku trafił na Litwę, do BC Siauliai, w barwach którego uznany został MVP Ligi Bałtyckiej oraz zdobył tytuł króla strzelców ligi litewskiej. Kolejny sezon spędził w Lietuvos Rytas Wilno, z którym zdobył wicemistrzostwo Litwy i po raz drugi został MVP meczu Gwiazd, a także triumfował (również po raz drugi) w konkursie wsadów.



Z Litwy, Leslie trafił do niemieckiego medi Bayreuth (16 meczów), a następnie na sezon 2016/17 wrócił do USA, gdzie występował w rozgrywkach G League w Fort Wayne Mad Ants (śr. 13.8 pkt.). Następnie grał w Sydney Kings w Australii oraz francuskim Levallois Metropolitans (również w rozgrywkach EuroCup). Nowy zawodnik Legii w lidze francuskiej rozegrał cztery kolejne sezony - po Levallois, również w Boulazac Basket Dordogne, Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (7 występów w Lidze Mistrzów) i Champagne Châlons-Reims Basket. We wrześniu 2021 roku Leslie związał się umową z portorykańskim Leones de Ponce (16 meczów, śr. 13.2 pkt.), a miniony sezon spędził w lidze hiszpańskiej. W barwach Betisu Sevilla zagrał dziewięć razy, zapisując na swoim koncie średnio 7.5 pkt.



- Travis Leslie jest zawodnikiem, który będzie nam pomagał w grze na obwodzie. Posiada duże doświadczenie w Europie, kilka lat spędzonych we francuskiej ekstraklasie, ostatnio w hiszpańskiej Sevilli. Duże doświadczenie, duże umiejętności, bardzo liczymy, że zawodnik wykorzysta swoje atuty i pomoże walczyć o zwycięstwa w Energa Basket Lidze oraz Lidze Mistrzów - powiedział trener Wojciech Kamiński.



Imię i nazwisko: Travis Demetrius Leslie

Data urodzenia: 29.03.1990 (32 lata)

Wzrost: 193 cm

Pozycja: rzucający obrońca



Sukcesy:

Mistrzostwo Ligi Bałtyckiej: 2013/14

Wicemistrzostwo Litwy: 2014/15

Wicemistrzostwo G League: 2012/13

MVP Ligi Bałtyckiej: 2013/14

MVP Meczu Gwiazd G League: 2012/13

MVP Meczu Gwiazd ligi litewskiej: 2014/15

Zwycięzca konkursu wsadów ligi litewskiej: 2013/14 oraz 2014/15

Król strzelców ligi litewskiej: 2013/14

Uczestnik Meczu Gwiazd G League: 2012/13

Uczestnik Meczu Gwiazd ligi litewskiej: 2013/14 i 2014/15



Dotychczasowa kariera:

2021/22: Coosur Real Betis Sevilla (liga hiszpańska): 9 meczów, śr. 7.5 pkt., 5.7 zb., 1.1 as.

2021: Leones de Ponce (liga portorykańska): 16 meczów, śr. 13.2 pkt., 6.4 zb., 3.4 as.

2020/21: Champagne Châlons-Reims Basket (liga francuska): 28 meczów, śr. 14.4 pkt., 4.4 zb., 2.3 as.

2019/20: Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (liga francuska i Liga Mistrzów): w lidze francuskiej: 17 meczów, śr. 11.2 pkt., 5.0 zb., 1.7 as. | w Lidze Mistrzów: 7 meczów, śr. 8.5 pkt., 6.4 zb., 2.5 as.

2018/19: Boulazac Basket Dordogne (liga francuska): 29 meczów, śr. 12.9 pkt., 5.9 zb, 2.1 as.

2017/18: Levallois Metropolitans (liga francuska i EuroCup): w lidze francuskiej: 24 mecze, śr. 12.3 pkt., 4.5 zb., 1.3 as. | w EuroCup: 4 mecze, śr. 11.2 pkt., 5.2 zb., 1.0 as.

2017/18: Sydney Kings (liga australijska): 8 meczów, śr. 12.2 pkt., 4.8 zb., 2.2 as.

2016/17: Fort Wayne Mad Ants (USA, G League): 48 meczów, śr. 13.8 pkt., 6.1 zb., 2.2 as.

2015/16: medi Bayreuth (liga niemiecka): 16 meczów, śr. 11.8 pkt., 4.7 zb., 1.8 as.

2014/15: Lietuvos Rytas Wilno (liga litewska i EuroCup): w lidze litewskiej: 43 mecze, śr. 7.1 pkt., 2.9 zb., 1.2 as. | w EuroCup: 13 meczów, śr. 7.7 pkt., 3.8 zb., 0.9 as.

2013/14: BC Šiauliai (liga litewska i Liga Bałtycka): w lidze litewskiej: 21 meczów, śr. 15.1 pkt., 6.4 zb., 2.3 as. | w Lidze Bałtyckiej: 11 meczów, śr. 14.6 pkt., 7.9 zb., 3.1 as.

2013/14: ASVEL Villeurbanne Lyon (liga francuska i EuroCup): w lidze francuskiej: 14 meczów, śr. 5.4 pkt., 3.2 zb., 0.6 as. | w EuroCup: 10 meczów, śr. 7.6 pkt., 2.5 zb., 1.1 as.

2012/13: Santa Cruz Warriors (USA, G League): 36 meczów, śr. 15.3 pkt., 6.8 zb., 2.1 as.

2011/12: Bakersfield Jam (USA, G League): 10 meczów, śr. 10.2 pkt., 3.2 zb., 1.4 as.

2011/12: Los Angeles Clippers (USA, NBA): 10 meczów, śr. 1.4 pkt., 0.9 zb., 0.5 as.

2010/11: Georgia Bulldogs (USA, NCAA): 33 mecze, śr. 14.4 pkt., 7.1 zb., 2.9 as.

2009/10: Georgia Bulldogs (USA, NCAA): 31 meczów, śr. 14.7 pkt., 6.8 zb., 2.5 as.

2008/09: Georgia Bulldogs (USA, NCAA): 26 meczów, śr. 6.3 pkt., 3.9 zb., 0.6 as.