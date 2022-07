Rafał Augustyniak ma trafić do Legii Warszawa. Piłkarz jest w Warszawie, dziś ma przejść testy medyczne. 28-latek ostatnio grał w Uralu Jekaterynburg, ale teraz jest wolnym zawodnikiem. Może występować zarówno na szóstce, jak i na stoperze. Rafał Augustyniak ur. 14.10.1993 Zduńska Wola Wzrost / waga 185 cm / 82 kg Pozycja pomocnik kariera: 2005/06-2006/07 MKS MOS Zduńska Wola (juniorzy) 2007/08-2010/11 Pogoń-Ekolog Zduńska Wola 2011/12 Widzew Łódź 2012/13 Pogoń Siedlce 2013/14-(j) 2014/15 Widzew Łódź (w) 2014/15-(j) 2015/16 Jagiellonia Białystok (w) 2015/16 Pogoń Siedlce 2016/17 Wigry Suwałki 2017/18-2018/19 Miedź Legnica 2019/20-2021/22 Urał Jekaterynburg (Rosja)

