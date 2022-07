Sebastian Staszewski z interia.pl poinformował, że do Legii Warszawa nie trafi ani David Bates, ani Aleksandar Radovanović. Obydwaj przebywali na testach medycznych w stołecznym zespole. Wiadomo, że Szkot pozytywnie przeszedł testy, ale Legia nie zdecydowała się na zatrudnienie go. Do Warszawy ma za to trafić Rafał Augustyniak.

SNS - 45 minut temu, *.. No cóż, trzeba się oswoić z myślą że zostaliśmy ligowym średniakiem z niewielkim budżetem... odpowiedz

Misiowaty - 51 minut temu, *.orange.pl Pekhart, Prijović, Karbownik, może Niezgoda chce wrócić :p odpowiedz

Bartek - 54 minuty temu, *.123.205 Nie ma co brać byle kogo, moze sie trafi okazja z kimś lepszym. odpowiedz

WETERAN - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Co z napastnikami /Świerczok,Prijović/,zapanowała kilkudniowa cisza ? odpowiedz

Heh - 1 godzinę temu, *.aster.pl Wstyd ! Frajerstwo! Żenada! odpowiedz

Frn - 1 godzinę temu, *.orange.pl Haha.

Świetne transfery :) odpowiedz

Dezerter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jeszcze Karbownik, Prijović i okno można zamykać, bo taki się zrobił przeciąg, że łeb urywa... odpowiedz

skreem - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No i dobrze, skoro nie są gotowi na 100% od razu wskoczyć do składu za Wieteskę odpowiedz

Maciek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl ... bo był za darmo to go wzięli ... ciekawe kiedy doczekamy czasów ze piłkarze będą dopłacać aby grać w Legii ;))). Proponuje Slisza i Abu Hanna - za ustawiczną promocje swoich osób powinni płacić ! odpowiedz

Tom - 2 godziny temu, *.centertel.pl To po co im zawracali d..e przeszedł pomyślnie testy a i tak z nim kontraktu nie podpiszą odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Tom: bo w miedzy czasie znalezli lepszego? Naucz sie czytac. odpowiedz

Dimas - 35 minut temu, *.info.pl @L: Nie lepszego tylko za którego nie trzeba płacić jak jesteśmy gołodupcy to po co się ośmieszać, zaraz się dowiemy że Augustyniak nie dla Legii bo Zenek spod sklepy chce mniejszy kontrakt... odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.weserve.nl Jak oni myślą kogoś poważnego sprowadzić jak robią pośmiewisko z siebie ściągają piłkarzy na testy testy wypadają ok i nagle rezygnują przecież to co się wyprawia to naprawdę w A klasie nie robią takich numerów odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Cyniek: przeciez takie rzeczy sa normalne i odbywaja sie w najwiekszych klubach swiata. Wyjdz z lepianki. odpowiedz

Dimas - 13 minut temu, *.info.pl @Cyniek: Nikt poważny do Legii nie przyjdzie jak będzie taka amatorka - jak to było Wieteske nie sprzedamy jak nie będzie zastępstwa :) no i czekamy do zimy odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Śmiech na sali ku...a xD odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Za drodzy dla pudla byli? Oni też? odpowiedz

