Yuri Ribeiro: Wynik 0-3 był zbyt wysoki

Sobota, 30 lipca 2022 r. 11:32 źródło: Legia Warszawa

- To był trudny mecz. Przegraliśmy 0-3. Chcieliśmy wrócić z Krakowa z trzema punktami. Taka jest nasza mentalność przed każdym spotkaniem. Niestety, to nam się dziś nie udało. Teraz skupiamy się już tylko na meczu z Piastem - powiedział po meczu z Cracovią Yuri Ribeiro.



- Myślę, że już niedługo złapiemy odpowiednią formę i będziemy grali tak, jak wszyscy od siebie oczekujemy. Moim zdaniem wynik 0-3 był dziś zbyt wysoki, ale taki jest futbol. Musimy przeanalizować ten mecz i zobaczyć, co możemy poprawić.



- Jeżeli przegrywasz, to wiesz, że musisz pracować jeszcze mocniej. W poprzednim meczu wygraliśmy, a w pierwszej kolejce zremisowaliśmy. Mamy dobrą drużynę, a każdy z nas w siebie wierzy. Czekamy na jutrzejszy dzień. Myślimy już tylko o spotkaniu z Piastem, w którym musimy zdobyć trzy punkty.