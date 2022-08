Musiał sędzią meczu z Piastem

Tomasz Musiał został wyznaczony do sędziowania meczu 4. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Piastem Gliwice. Na liniach pomagać mu będą Marek Arys i Marcin Ciepły, sędzią technicznym będzie Patryk Gryckiewicz, a w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Tomasz Marciniak. Obsada sędziowska 4. kolejki: Stal Mielec – Cracovia, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork) Legia Warszawa – Piast Gliwice, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków) Lechia Gdańsk – Korona Kielce, sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok) Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom, sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Śląsk Wrocław – Widzew Łódź, sędzia: Damian Kos (Wejherowo) Warta Poznań – Pogoń Szczecin, sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Zagłębie Lubin – Lech Poznań, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń) Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, sędzia: Szymon Marciniak (Płock) Wisła Płock – Miedź Legnica, sędzia: Wojciech Myć (Lublin)

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl czyli jak pisalem wczoraj 0-2 lub 0-4 ;D odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.chello.pl No k...., no comments jak mawiają kulturalni kibice angielscy. odpowiedz

z(L)y - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Je******ć PZPN i kreta Musiała odpowiedz

O mamo - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Czy on prawie zawsze musi sędziować Legii? odpowiedz

1234 - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Za to jak sędziował nam z koroną już nigdy nie powinien sędziować. odpowiedz

R1958 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Po tym co odpiera... l w meczu ze scyzoryki to znów paru Naszych na urazów i bez konsekwencji dla bandytów boiskowych odpowiedz

Jurek - 5 godzin temu, *.net.pl Wynik schodzi na dalszy plan. Przy tym arbitrze najważniejsze żeby nikt nie został połamany. odpowiedz

Jaro - 5 godzin temu, *.centertel.pl Musiał gwizdał z Koroną.

Razem z VAR-iatami puścił bandycki wybryk Śpiączki który poza czerwoną i przerwą na 6 mies. powinien odpowiadać za umyślne narażenie zdrowia i życia Nawrockiego- przodem z bani w twarz. odpowiedz

Gabriel - 5 godzin temu, *.plus.pl K***a, to jakiś obłęd, komuś w PZPN obsesyjnie zależy by udupić Legię odpowiedz

robochłop - 5 godzin temu, *.orange.pl Znaczy się-będą kolejne ofiary po naszej stronie... odpowiedz

Piotrek Ochota - 5 godzin temu, *.gov.pl K... mój ulubiony sędzia. Nie, nie sędzia, bo to kanalia co najwyżej. odpowiedz

Po(L)ubiony - 6 godzin temu, *.aster.pl Z Mioduskim nikt się nie liczy. Wyznaczenie Musiała, na sędziego meczu Legii i na dodatek na Łazienkowskiej, to ostateczny dowód. odpowiedz

Żmija - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

