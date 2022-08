4. kolejka Ekstraklasy. Kompletna Wisła

Komentarze (14)

(L) - 07.08.2022 / 17:44, *.mm.pl Pogoń słabiutko, z jagą na farcie, dziś też jeden strzał dwie bramki, jeszcze tydzień -dwa i koniec farta, a mam nadzieję że My zatrybimy i powalczymy z Częstochową, bo chyba nikt nie wierzy że sracovia albo płock coś pokaże odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 07.08.2022 / 17:25, *.plus.pl Gdzie som typy expertów? Bo nie wiem na kogo obstawić (przeciwnie) u bókmachera, czekam odpowiedz

Wycior - 07.08.2022 / 19:52, *.t-mobile.pl @Lemiesz Grochuw: kolega Typer - kilka postów niżej. Ale na razie ma 6/7 trafionych… odpowiedz

Arek - 07.08.2022 / 01:05, *.tpnet.pl Hehe, sraxa po meczu z nami, jak zwykle się zesrała. I jakoś ani trochę mnie to nie dziwi. Patrzeć tylko, jak Płock zaraz wyłapie, bo coś nie chce mi się wierzyć, że będą tacy fajni przez dłuższy czas. odpowiedz

L - 07.08.2022 / 23:40, *.aster.pl @Arek: jak cracovia te mecze, ktore wygrala to wszystkie tak samo. Kontra, dosrodkowanie w drugie tempo i gol. Jak Runjaic przed meczem to powiedzial to wszyscy oburzeni, ze wcale nie. Smieszna jest ta liga jak sie wszystkich dookola gloryfikuje tylko wiecznie nad Legia narzeka. Za miesiac eksperci beda zdziwieni dlaczego Cracovia i Plock przegrwyaja. odpowiedz

Arek - 08.08.2022 / 00:20, *.tpnet.pl @L: a no, taka prawda. Gdyby jutro Płock stracił jakieś punkty z Miedzią, również się nie zdziwię. Choć obstawiam, że to raczej jeszcze nie jutro. I uważam też, że Płock ma lepszych piłkarzy niż Cracovia. Sam ten trójkąt Furman, Wolski, Szwoch gra tam już jakiś czas razem, a w Craxie małolaty, które wahania formy mieć będą. Zresztą, już w Mielcu pokazali co potrafią, bo nic nie byli w stanie im zrobić. odpowiedz

WdW - 06.08.2022 / 23:09, *.com.pl Wieteska jaki mecz rozegrał,nie dość ze dostali 5 do 0 to był najgorszy na boisku z oceną 5,8 na sofa score gdzie żaden z piłkarzy nie miał niższej oceny niż 6 ,miał 12 strat i z 4 celne podania przez cały mecz,Legia zrobiła złoty interes sprzedając tego uzurpatora odpowiedz

Darek - 06.08.2022 / 23:43, *.chello.pl @WdW: Czyli zagrał na swoim poziomie.

odpowiedz

L - 07.08.2022 / 23:42, *.aster.pl @WdW: polecam ogladac mecze a nie jakies sofy score. Wietes byl najlepszy z obroncow w swojej druzynie. Kilka razy przerywal, jako jedyny, grozne podania Messiego czy Neymara, nie zawalil bezposrednio zadnej bramki i kilka razy wychodzil dobrze spod presji. Trudno oczekwiac czegos wiecej jak grasz debiut na takich kozakow. odpowiedz

axlrose - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @L: Dokładnie tak jak mówisz, niemal od wszystkich francuskich ekspertów dostał najlepsze noty z całej obrony. odpowiedz

bjtriangle - 06.08.2022 / 22:54, *.mm.pl jak rozumiem u buków bardziej prawdopodobne jest że upadła amica wygra z miedzianymi drwalami, a paprykarze z rozsądną wartą niż czwa z rozkupionym przez nią górnikiem... logic..

coż pora kolejny raz zarobić na Papszunie.. odpowiedz

Typer - 05.08.2022 / 13:21, *.vectranet.pl Stal-Cracovia 1, Legia-Piast 1, Lechia-Korona X2, Jaga-Radom 1, Śląsk-Widzew X, Warta-Pogoń 2, Lubin-Amica X, Zabrze-Raków X, Wisła-Miedź 1. Typy pewne ;) odpowiedz

Olo - 05.08.2022 / 15:33, *.chello.pl @Typer: Czyli Legia przegra, to zawsze ci tajperzy nasi z komentarzy obstawiają źle! :D odpowiedz

Pawełek - 05.08.2022 / 09:48, *.netfala.pl Liczymy na wygraną Legii no i oczywiście kibicujemy Zagłębiu :-) odpowiedz

