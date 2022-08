Trwa 4. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (7)

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Hehe, sraxa po meczu z nami, jak zwykle się zesrała. I jakoś ani trochę mnie to nie dziwi. Patrzeć tylko, jak Płock zaraz wyłapie, bo coś nie chce mi się wierzyć, że będą tacy fajni przez dłuższy czas. odpowiedz

WdW - 4 godziny temu, *.com.pl Wieteska jaki mecz rozegrał,nie dość ze dostali 5 do 0 to był najgorszy na boisku z oceną 5,8 na sofa score gdzie żaden z piłkarzy nie miał niższej oceny niż 6 ,miał 12 strat i z 4 celne podania przez cały mecz,Legia zrobiła złoty interes sprzedając tego uzurpatora odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl @WdW: Czyli zagrał na swoim poziomie.

odpowiedz

bjtriangle - 4 godziny temu, *.mm.pl jak rozumiem u buków bardziej prawdopodobne jest że upadła amica wygra z miedzianymi drwalami, a paprykarze z rozsądną wartą niż czwa z rozkupionym przez nią górnikiem... logic..

coż pora kolejny raz zarobić na Papszunie.. odpowiedz

Typer - 05.08.2022 / 13:21, *.vectranet.pl Stal-Cracovia 1, Legia-Piast 1, Lechia-Korona X2, Jaga-Radom 1, Śląsk-Widzew X, Warta-Pogoń 2, Lubin-Amica X, Zabrze-Raków X, Wisła-Miedź 1. Typy pewne ;) odpowiedz

Olo - 05.08.2022 / 15:33, *.chello.pl @Typer: Czyli Legia przegra, to zawsze ci tajperzy nasi z komentarzy obstawiają źle! :D odpowiedz

Pawełek - 05.08.2022 / 09:48, *.netfala.pl Liczymy na wygraną Legii no i oczywiście kibicujemy Zagłębiu :-) odpowiedz

