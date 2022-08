Nowe legijne graffiti: Old school (250)

Grupa UZaLeżnieni kontynuuje letnią ofensywę, w której mury Warszawy i nie tylko, pięknieją każdego dnia. Kolejne graffiti sławiące nasz klub przedstawia hasło "Old school" wraz z buldogiem, herbem Legii oraz starą, szytą piłką. Kolejna praca tej grupy to eleganckie hasło "Legia Fans". Nowe patriotyczne graffiti przygotowali legioniści z Dęblina i Gocławia. Praca przedstawia biało-czerwoną flagę z hasłem "Cześć i chwała Bohaterom" oraz malowany symbol Polski Walczącej.

