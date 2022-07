Oficjalnie

Rafał Augustyniak piłkarzem Legii!

Sobota, 30 lipca 2022 r. 16:34 Mikołaj Ciura, źródło: Legia Warszawa

Rafał Augustyniak został nowym piłkarzem Legii Warszawa. 28-letni defensywny pomocnik podpisał 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Będzie występował z numerem 8. W ostatnich dniach stołeczny klub zrezygnował z pozyskania Davida Bates'a i Aleksandara Radovanovicia - prawdopodobnie stało się tak dlatego, że pojawiła się możliwość sprowadzenia polskiego zawodnika, w dodatku bez klubu.







- Transfer Rafała Augustyniaka to jedna z najważniejszych decyzji klubu w letnim oknie transferowym. Pozyskaliśmy zawodnika o mocnej sferze mentalnej oraz osobowości lidera na boisku i w szatni, który będzie dawał pewność siebie i stabilizację zespołowi. Rafał ma te cechy, wyróżnia się również bardzo dobrymi wartościami motorycznymi i może występować na dwóch pozycjach: defensywnego pomocnika lub środkowego obrońcy. Oczekuję, że jego charakterystyka pomoże nam osiągnąć w tym sezonie lepsze wyniki - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.



- Dużą rolę odegrał dyrektor Jacek Zieliński, który przekonał mnie swoim projektem. Przede wszystkim jednak skłoniła mnie do tego sytuacja rodzinna. Moja żona jest w ciąży. Tak naprawdę za cztery tygodnie będę ojcem. Chciałem wrócić do Polski i być blisko wychowywania dziecka - mówi Rafał Augustyniak.





Augustyniak urodził się 14 października 1993 roku w Zduńskiej Woli. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w rodzimych klubach - MKS MOS Zduńska Wola i Pogoń Zduńska Wola. Stamtąd przeniósł się do ekstraklasowego Widzewa Łódź. Początkowo nie mógł przebić się do pierwszego składu, więc został wypożyczony do Pogoni Siedlce. Po powrocie do Łodzi wywalczył miejsce w zespole i 26 lipca 2013 roku zadebiutował w Ekstraklasie. Łącznie w Widzewie rozegrał 39 meczów, a w sezonie 2014/15 został nawet jego kapitanem. Na polskich boiskach grał jeszcze w Wigrach Suwałki, Jagiellonii Białystok oraz Miedzi Legnica. Z tego ostatniego klubu w lipcu 2019 roku przeniósł się do rosyjskiego Uralu Jaketerynburg za kwotę pół miliona euro.



Augustyniak szybko stał się jednym z kluczowych zawodników i ulubieńcem kibiców, którzy szanowali go za jego waleczność i wytrzymałość. Łącznie przez 3 lata gry Polak rozegrał w Rosji 87 spotkań, zdobył 9 bramek, zanotował 6 asyst i 10 razy został ukarany żółtą kartką. W ostatnim sezonie wystąpił w 27 meczach, zdobywając 3 bramki i 2 asysty oraz zebrał 3 żółte kartki. Augustyniak po wybuchu agresji rosyjskiej wobec Ukrainy postanowił pozostać w rosyjskim klubie, co wywołało wiele kontrowersji. Ostatecznie jednak zdecydował się nie przedłużać wygasającego w czerwcu kontraktu i odejść z Rosji. \



- Rozmawiałem z moją żoną i ze względu na sytuację polityczną, nie możemy zostać. To trudna decyzja, bo chciałem dalej grać w Uralu. Bardzo dziękuję za te trzy lata, powodzenia – tak swoją decyzję skomentował na łamach oficjalnej strony klubu.



Augustyniak rozegrał także jeden mecz w reprezentacji Polski. Zadebiutował 31 marca 2021 roku w meczu z Anglią, na słynnym Wembley Stadium, zmieniając w 76. minucie Krzysztofa Piątka. Główną pozycją Augustyniaka jest defensywna pomoc, jednak może też grać na stoperze i tę pozycję prawdopodobnie zajmie w Legii. Jest prawonożny i posiada bardzo dobre warunki fizyczne mierzy 185 cm wzrostu i waży 82 kg. Przez portal transfermarkt wyceniany jest na 1,7 miliona euro.



Zawodnik nie ukrywa, że jest widzewiakiem. - Tak, czuję się widzewiakiem. Ten klub działa na mnie. Nawet w domu lubię sobie odpalić Youtube i włączyć doping kibiców Widzewa. Wiadomo, że Zduńska Wola jest bastionem RTS, a jeszcze jak poczułem to wszystko od środka, zrozumiałem o co chodzi. Kibice są z Widzewem na dobre i na złe. Miało być tak, że przychodzą, bo jest efekt nowego stadionu, co po jednej rundzie się skończy. Tymczasem już sześć razy z rzędu kibice ustanawiali rekord frekwencyjny sprzedaży karnetów. Widzew potrzebuje Ekstraklasy, a Ekstraklasa potrzebuje Widzewa. Dla mnie osobiście jest to największy klub w Polsce - mówił w wywiadzie dla weszlo.com we wrześniu 2018 roku. Z kolei w grudniu 2019 roku na antenie Radia Żak mówił: "Chciałbym jeszcze kiedyś zagrać w Widzewie, bo to klub bliski mojemu sercu, ale nie zawsze życie potoczy się tak, że będę mógł wrócić. (...) Tak jak mówiłem, chciałbym wrócić do Widzewa, ale nie wiem, co z tego wyniknie".



Rafał Augustyniak

ur. 14.10.1993 Zduńska Wola

Wzrost / waga 185 cm / 82 kg

Pozycja pomocnik



kariera:

2005/06-2006/07 MKS MOS Zduńska Wola (juniorzy)

2007/08-2010/11 Pogoń-Ekolog Zduńska Wola

2011/12 Widzew Łódź

2012/13 Pogoń Siedlce

2013/14-(j) 2014/15 Widzew Łódź

(w) 2014/15-(j) 2015/16 Jagiellonia Białystok

(w) 2015/16 Pogoń Siedlce

2016/17 Wigry Suwałki

2017/18-2018/19 Miedź Legnica

2019/20-2021/22 Urał Jekaterynburg (Rosja)